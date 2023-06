Så skete det igen: Tyve gik efter dyrt udstyr til traktorer

HJALLERUP:Dyrt udstyr til styring af traktorer og andre landbrugsmaskiner er effektivt men desværre også eftertragtet for kriminelle på grund af den høje værdi.

I weekenden blev endnu et nordjysk landbrug udsat for tyveri, hvor det især var gps-systemer til traktorer, som var mål for tyveknægtene.

- Der blev stjålet gps-systemer fra flere udbygninger og fra flere traktorer, konstaterer politikommissæren Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Tirsdag var det endelige udbytte ikke gjort op, men det skal regnes i "flere hundrede tusinde kroner", pointerer politikommissæren.

- Det er desværre sager, vi ser indimellem, siger Peter Skovbak.

Denne gang gik det ud over et landbrug på Tryvej ved Hjallerup i Brønderslev Kommune. Indbruddet fandt sted mellem fredag klokken 16 og søndag morgen, hvor det blev opdaget ved seks-tiden.

Politiet hører meget gerne fra folk, der måtte have set noget mistænkeligt i området i dette tidsrum. Det kan ske på telefon 114.

Ud over gps-systemer blev der stjålet el-værktøj, batterier og en kompressor.