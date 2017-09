Sad uberettiget varetægtsfængslet - nu får han erstatning

HJØRRING: En 44-årig mand sad i 2015 varetægtsfængslet i 134 dage, sigtet for en forbrydelse, han senere blev pure frikendt for.

Torsdag blev han så tilkendt en erstatning for uberettiget varetægtsfængsling af Retten i Hjørring, oplyser mandens forsvarer Jan Schneider.

Men sagen er blevet trukket i langdrag af et håbløst system, lyder kritikken fra forsvareren.

I 2015 blev den dengang 41-årige mand sigtet for - sammen med en anden mand - at have sat ild til et hus på Palægade i Jerslev. Politiet mistænkte de to mænd for brandstiftelse for at få udbetalt en forsikringssum.

Ville ikke udbetale erstatning

Den anden mand, som også var beboer i huset, blev frikendt i byretten, mens den 44-årige senere blev frikendt i landsretten. Han har hele tiden nægtet sig skyldig og forklaret, at han var på adressen i Jerslev den aften huset brændte, fordi han ville besøge sin ven.

Den 44-årige nåede at sidde varetægtsfængslet fra 21. januar 2015 til 3. juni 2015, inden han blev frikendt.

Ifølge retsplejeloven har man krav på erstatning, hvis man har været varetægtsfængslet og senere frifindes - dog med en enkelt undtagelse. Erstatningen kan nemlig nægtes, hvis man selv har været skyld i varetægtsfængslingen.

Og det mente Statsadvokaten og senere Rigsadvokaten, at den 44-årige havde, da de behandlede hans erstatningskrav. Det mente Retten i Hjørring mente dog ikke og afgjorde dermed, at han havde krav på fuld erstatning.

Håbløst system

Forsvarsadvokaten er tilfreds med dommen men mener, at sagen bør give stof til eftertanke.

- Jeg mener Statsadvokatens og Rigsadvokatens afslag bør give anledning til at overveje hele erstatningssystemet, hvor det er Anklagemyndigheden selv der i to instanser tager stilling til erstatningskravene, inden sagerne kan komme for domstolene, siger Jan Schneider og fortsætter:

- Det minder om dengang det var Statsadvokaten - altså politiet selv - der behandlede klager over politiet.

Den 44-årige kan nu se frem til en erstatning i omegnen af 110.000 kroner, men det er håbløst, at der skulle gå halvandet år, mener Jan Schneider.

- Det er helt urimeligt at der skal gå halvandet år fra min klient bliver frifundet til han kan få den erstatning, han har krav på, siger han.

- Men nu føler han dog, at han har fået en smule oprejsning.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra anklageren i sagen ved Statsadvokaten i Viborg.