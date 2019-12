Særlige støttekroner til frivilligt socialt arbejde

BRØNDERSLEV:I alt 144.000 kommunale kroner er i løbet af 2019 blevet uddelt til tre store projekter, der har det tilfælles, at frivilligt arbejde spiller en væsentlig rolle. Det er kommunens social- og sundhedsudvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal have støtten.

- I 2019 har vi for første gang haft den særlige pulje til store, sociale projekter. Vi valgte at udpege tre områder med en særlig social udfordring, nemlig ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge, overvægt/social ulighed i sundhed og opsøgende indsatser over for misbrugere, fortæller udvalgsformand Martin Bech (V).

I sommer blev et projekt med fokus på ensomhed og sindslidelser blandt unge godkendt og fik tildelt 45.000 kroner. Det var et samarbejde mellem Bedre Psykiatri, Sind, Hjerneskadeforeningen, Dronninglund Rideskoler, Kirkens Korshær og Nye Veje Nord. I november blev yderligere to projekter godkendt. Dels et projekt for unge autister, også med fokus på ensomhed – det er Landsforeningen Autisme, der står bag, og de fik 29.000 kroner. Dels fik den nyopstartede Klub Øst, i samarbejde med Kirkens Korshær tildelt 70.000 kr. til et projekt for ensomme unge.

- Hele tanken med de her projekter er, at vi anerkender, at der er områder hvor kommunen og den offentlige sektor generelt har sine begrænsninger. Der er simpelthen borgere vi ikke kan nå, fordi kommunen jo er en myndighed, og nogle borgere ikke har det mest tillidsfulde forhold til myndigheder. Det er i sig selv fuldstændig fair, men jeg er samtidig meget bekymret for, om der er borgere, der ønsker en hjælpende hånd, men som ikke får det, siger Martin Bech.

Den nye pulje har ført til, at en række projekter har fået støtte. Det har været udvalgets ønske, at projekterne så vidt muligt skete i samarbejde mellem forskellige frivillige foreninger. De kommende år er der afsat 200.0000 kroner årligt til den særlige pulje, og social- og sundhedsudvalget har endnu ikke besluttet sig for fokusområder for 2020.