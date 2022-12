Sagen, der ikke vil dø: - Nu kan politikerne ikke blive enige om møbler til skolebørn

Et blåt flertal bestående af V, K, LA, DF, NB og Borgerlisten indgik i september en smal budgetaftale for Brønderslev Kommune 2023, hvor et element var en besparelse på 1,9 millioner på børne- og skoleområdet ved at sende børnene i tidlig sfo 1. april i stedet for direkte i skole 1. august.

Det budget blev vedtaget på et byrådsmøde i oktober, som var flyttet til Brønderslev Hallen, og hvor over 100 forældre dukkede op for at protestere og stille spørgsmål. De havde også en underskriftsindsamling med, som 1400 forældre havde skrevet under på.

Byrådsmedlemmerne var også kraftigt i totterne på hinanden til det møde - der blev rejst kritik fra både SF, S og Enhedslisten, og nogle var rigtigt sure.

Men den tidligere skolestart blev vedtaget. Siden har børne- og skoleudvalget arbejdet med at få det gjort til praktisk virkelighed, men S og SF har begæret sagen i byrådet på mødet 21. december.

På mødet 30. november var sagen også i byrådet - det var Henning Jørgensen (SF), der bragte sagen i byrådet. Her havde forældrene skrevet et brev til byrådet på vegne af årgang 2017 med ønske om at droppe den tidligere skolestart eller som minimum udsætte den et år. Det blev stemt ned.

Argumenterne imod er blandt andet, at det vil komme til at ske med en ringere normering end i børnehaverne, at børnene er for små, at de får to overgange i stedet for en, og at der ikke er plads til alle børnene.

Argumenterne for er blandt andet, at der mangler penge, og at mange andre kommuner har indført førskole med gode resultater.