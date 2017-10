Samarbejde på tværs

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Sæt præg på et bedre klubsamarbejde i Brønderslev Kommune. Sådan lyder opfordringen fra DBU Jylland og Brønderslev Kommune.

Fodboldklubber, borgmester og DBU Jylland skal mødes om endnu bedre samarbejde, når Brønderslev Kommune i samarbejde med DBU Jylland indkalder til møde.

Samarbejdet mellem kommune og klub er vitalt, når flere børn, unge og ældre skal have glæde af fodbolden. Derfor er DBU og Brønderslev Kommune gået i dialog for sammen at skabe endnu bedre betingelser for fodboldklubberne og endnu flere aktiviteter for borgerne.

Brønderslevs borgmester, Mikael Klitgaard, ser frem til at diskutere fremtidige samarbejdsmuligheder med klubberne, hvor endnu flere borgere får lyst til at komme i fodboldklubben enten som spillere eller som frivillige.

- Jeg vil opfordre alle til at møde op, for foreningslivet er udfordret i disse år, og det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at styrke foreningerne. Sportens verden er med til at muliggøre, at man kan mødes på tværs af alle mulige skel og dyrke sin interesse.

- Klubberne er også med til at sikre, at børn og unge får gode kammerater og sunde vaner," siger Mikael Klitgaard.

Også DBU’s formand, Jesper Møller, håber, at kommunen, DBU og fodboldklubberne kan komme endnu tættere sammen.

- Fodbold kan være med til at løse samfundets udfordringer - både i forhold til f.eks. sundhed og skolereformen.

Derfor ønsker DBU og fodboldklubberne et endnu tættere samarbejde med Brønderslev Kommune om at udbrede forskellige fodboldaktiviteter til glæde og gavn for flere borgere.

- Men fodboldklubberne skal være med til at definere lige præcis de områder, hvor de vil få mest gavn af en velfærdsalliance, og for nogle er det et tættere samarbejde med den lokale folkeskole og for andre er det ambitionen om at få endnu flere piger til at spille fodbold, siger Jesper Møller.

Mødet giver således fodboldklubberne mulighed for at være med til at sætte præg på en fremtidig velfærdsalliance imellem Brønderslev kommune og DBU.

Mødet finder sted torsdag klokken 17-20 i Hjallerup Idrætscenter.

Tilmelding skal ske til Jeppe Østergaard på Jeppe.Ostergaard@99454545.dk.