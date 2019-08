Sammenhold og skriveglæde

BRØNDERSLEV: Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev summer i denne uge, selvom vi befinder os midt i sommerferie.

For de mennesker, der i øjeblikket giver liv til de røde murstensmurer, er ikke almindelige idrætselever.

Det er derimod 70 13-20-årige unge forfatterspirer, der er de heldige, der har fået en plads på årets forfatterskole.

Det er 16. gang i træk, at Idrætshøjskolen skifter klatring, ketsjere og crosstræning ud med pen, papir og PC’er.

- Vores elever kommer fra hele landet, og cirka halvdelen af dem har været her før, siger Louise Krogsgaard, der er leder af forfatterskolen.

I år har eleverne kunne vælge i mellem at søge ind på seks forskellige hold - fra novelle til fantasy og poetry slam.

- Vi har haft flest ansøgere til fantasy i år, men det kan svinge meget, hvad der er mest populært, forklarer Louise Krogsgaard.

Ned ad en af skolens lange gange og op ad en trappe gemmer sig et lokale, hvor der på døren hænger et hvidt A4-papir med teksten: ”Essay” og nedenunder: ”Zakiya Ajmi”

Zakiya Ajmi er navnet på underviseren for essayholdet. Hun er selv tidligere elev på forfatterskolen og gik her for 10 år siden.

I klare billeder fortæller hun om, hvordan det var at finde et sted, hvor man kunne få afløb for sine skriblerier:

- Før jeg startede på forfatterskolen, skrev jeg stort set kun til min skrivebordsskuffe. Da jeg startede her, fandt jeg ud af, jeg ikke var den eneste med trang til at skrive, fortæller Zakiya Ajmi, der i dag har udgivet flere børnebøger.

- Det er en inspiration for vores nye elever at se, at man rent faktisk kan ende med at udgive bøger, siger Louise Krogsgaard.

Forfatterdrøm eller ej

For 10 år siden savnede Zakiya Ajmi et essayhold, men i dag underviser hun i genren, hvor de unge skriver essays om alt fra datingappen Tinder til kongehuset.

Det er dog ikke alle sommerskolens elever, der går og drømmer om en forfatterfremtid, uanset om talentet til en forfatterkarriere bliver udviklet eller ej.

- Nogle vil gerne være journalister, andre vil være skolelærere eller arbejde i kommunikationsbranchen. Vi rummer alle typerne, siger forfatterskolelederen.

Josefine Ravn Larsen fra Brønderslev og Oliver Lyngbye Kolbe fra Vestbjerg er to af de unge talenter, der er vendt tilbage til højskolen i Brønderslev for at bruge en uge af sommerferien for at dyrke deres skriveinteresse.

De pointerer begge, at det er rigtigt fedt at lære nye måder at skrive på.

- Man har friheden til at skrive og udfolde sig, som man vil, siger Josefine Ravn Larsen.

Sammenholdet med de andre elever er også helt unik, nævner de begge:

- Her er et stærkt fællesskab, hvor man ikke føler sig begrænset, nævner Josefine og Oliver supplerer:

- Det giver venskaber for livet, siger han uden tøven.