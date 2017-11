Sangskriver mindes

BRØNDERSLEV: Vendsyssel-sangen "Hvor mågerne skriger". Den synges stadig ved mange lejligheder rundt om i landet. Fredag blev der rejst en mindesten for Jørgen Sørensen, der har skrevet både tekst og melodi til Vendsyssels uofficielle nationalsang. Jørgen Sørensen døde i 1995, og blev begravet på Brønderslev Kirkegård.

Mindestenen er placeret på hjørnet af Skolegade og Bredgade. Brønderslev Kommuneforsyner den med en bronzeplade, der fortæller om Jørgen Sørensens kærlighed for Vendsyssel.

Vendsyssel-sangen blev skrevet i anledning af daværende borgmester Peder Ivar Nielsens 60-års fødselsdag 19. januar 1995. Sangen fortæller om Jørgen Sørensens kærlighed til Brønderslev, men der er også et vers, der skildrer det skæbnesvangre RF2-forlis i Hirtshals, hvor Jørgen Sørensen mistede en fætter.

Det var borgmester Peder Ivar Nielsen og formand for kunstfonden, Margit Chemnitz, der afslørede mindestenen. På mindestenen er indhugget en vikingebåd og en sol, som Jørgen Sørensen mente var et symbol på typisk danskhed.

- Vi vil gerne give Jørgen Sørensens mindesten en fin placering. Det synes vi, der er fundet, sagde borgmester Mikael Klitgaard.

Margit Chemnitz pegede på den betydning, Jørgen Sørensen har haft for Vendsyssel.

- Vi synes, at mindestenen har fået en god plads. Her kommer mange mennesker forbi.

Jørgen Sørensen er kendt for at skrive et utal af lærebøger, børnebøger og meget mere. Han har også skrevet skildringer om Brønderslev med Friluftsbadet, Anden Verdenskrig med mere.

Jørgen Sørensen var seminarielektor fra 1963 til 1989. Foruden sin uddannelse fra Blaagaard Seminarium, havde han uddannelser i musik fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium.

Han blev en del benyttet af Danmarks Radio. Desuden har han skrevet melodier til en række danske sangskrivere. Blandt andet Jens Rosendal og Johs. Johansen.

Jørgen Sørensens enke, Rita Frank, fortæller, at selv om Jørgen Sørensen tilbragte en stor del af sit liv i Vestjylland, ville han begraves i Vendsyssel.

- Han sagde tit: "At blive begravet i Vestjylland. Det bliver over mit lig".

Og han blev begravet i sin elskede fødeby, som han i sangen betegner som bedre end både Rom og Paris.

Daværende borgmester Peder Ivar Nielsen havde et nært forhold til Jørgen Sørensen:

- Han har givet mig en del af sine værker, fortæller han. Det største var dog, da han skrevet Vendsyssel-sangen til min 60-års fødselsdag på Landboskolen i Brønderslev. Det var en stor ære.

Ved afsløringen deltog foruden Jørgen Sørensens enke, Rita Frank, Thisted, døtrene Marit Holst Sørensen, Bækmarksbro, og Tine Frank, Næstved, samt søsteren Inge Eskildsen, Hirtshals. Peder Ivar Nielsen deltog ligeledes. Ved den efterfølgende sammenkomst på Restaurant Hedelund blev Vendsyssel-sangen sunget.