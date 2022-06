Sanne er vild med insekter og vil lave det fedeste pitstop for bier

- Jeg er kendt i min vennekreds for at have noget med insekter - og jeg har reddet mange mange humlebier, biller, snegle, edderkopper og regnorme i tidens løb, siger Sanne Schiørring Madsen, som bor i et lille hus fra 1784 lidt udenfor Dronninglund. Midt i en naturidyl med bakker, skov, marker og langt til den nærmeste nabo, hvilket alt sammen passer perfekt til hendes temperament. Og nu har hun en plan, som skal skrue yderligere op for idyllen.

For et halvt års tid siden købte hun 8,5 hektar jord til sin lille ejendom. De 3,5 hektar ligger omkring huset og skal bruges til hendes islænderheste. Resten, som ligger et par hundrede meter væk i udkanten af et stykke skov og med en storslået udsigt over det bakkede landskab, har hun helt andre planer med.

Det er ikke længe siden, at Sanne Schiørring Madsen begyndte at fortælle om sit markprojekt på Instagram. Foreløbig har hun lidt over 100 følgere, men håbet er, at det bliver til mange flere. Og at nogle af dem vil sende både venlige tanker og blomsterfrø i hendes retning. Foto: Kim Dahl Hansen

Et pitstop for insekter

- Det er efterhånden almindelig kendt, at vi skal gøre noget for insekterne, som der bliver stadig færre af. Min nye mark, som indtil sidste år blev dyrket med økologiske afgrøder, skal omdannes til et blomsterparadis, det fedeste pitstop for insekter, siger Sanne Schiørring Madsen, som har efterlyst hjælp på både Facebook og Instagram til sit projekt.

Hun drømmer nemlig om, at marken kan blive et fællesskab for folk med samme tanker som hun selv har.

- For nylig lagde jeg et opslag på Facebook, og det resulterede i, at folk fra hele landet sendte blomsterfrø til mig, så nu er projektet kommet i gang - men der skal rigtig mange frø og bærbuske til, siger Sanne Schiørring Madsen, som nu skruer op for sin indsats på de sociale medier i forsøget på at engagere andre i arbejdet med at omdanne marken til et blomstrende insektparadis.

Foto: Kim Dahl Hansen

Man må gerne arbejde med

Foreløbig er et par striber på den nye mark sået til med insektvenlige blomster. Og Sanne Schiørring Madsen drømmer om, at tilsåningen kan blive noget, som mange vil deltage i.

- Det kunne være fantastisk, hvis det kunne blive en familieudflugt at køre herud og så nogle blomsterfrø - og lærerigt for de mindste. Det kan også være, at en gruppe biologistuderende vil bidrage med viden og lidt praktisk arbejde. Der er muligheder nok og jeg vil meget gerne have andre med i projektet , siger hun.

Egentlig offentlig adgang på marken bliver der ikke tale om.

Sannes kommende blomstermark ligger højt lidt udenfor Dronninglund - med god udsigt over det bakkede landskab og med en siddesten, som naturen selv har placeret helt perfekt. Foto: Kim Dahl Hansen

- Folk kan jo ikke se, hvor der er sået, så det duer ikke med en hel folkevandring, siger Sanne Schiørring Madsen, som i stedet har planer om at opsætte skilte i kanten af marken. Her kommer man til at kunne læse om formålet med marken og om både insekter og planter.

- Og måske kan jeg sætte et vildtkamera op, så man kan sidde hjemme og følge med i projektet, siger hun.

Og skulle man ligge inde med lidt overskydende blomsterfrø til insekternes bedste, er det planter som bl. a. akeleje, lavendel, riddersporer, fingerbøl, salvie og gerne bærbuske, som Sanne Schiørring Madsen er interesseret i.

Et slag for insekterne er et slag for os alle

- Det er mange, som ikke rigtig forstår, at jeg vil bruge så mange penge og så meget tid på noget, der ikke er penge i. For mig er det en naturlig forsættelse af det liv, jeg altid har haft med insekter. Jeg er sådan en, som samler regnorme op af vandpytter, vender biller om, hvis de ligger og spræller på ryggen og går på tæer i skoven, hvis der er myrer på stien, siger Sanne Schiørring Madsen, som i særdeleshed har en forkærlighed for bier og humlebier. Og mest de sidste.

Man finder Sanne Schiørring Madsen på Instagram under profilen Skovspiren. Her fortæller hun om sine tanker og ideer. Foto: Kim Dahl Hansen

- Jamen, der er noget over sådan en humlebi ... sådan en lille blød en, som overhovedet ikke ligner noget, der kan flyve, siger hun og fortæller, at hun elsker at sidde med en humlebi på hånden.

- Sådan en kan blive siddende i lang tid ... det er ret hyggeligt, siger hun.

Men det der med at sidde stille, er nu ikke noget Sanne Schiørring Madsen ellers gør meget i. Dertil er der alt for meget som skal laves, når man bor alene i et gammelt hus, der skal vedligeholdes. Og samtidig skal passe urtehaven, drivhuset, de to hunde, kattene, hestene ... og nu også få gang i planerne med den nye mark. Og for resten også passe jobbet som salgschef hos Brogården I/S, der bl.a. sælger hestefoder.

- Og det er lige sådan, jeg gerne vil have det, siger hun. Og drømmer om de mange blomsterfrø og små bærbuske, som forhåbentligt bliver doneret til den gode sags tjeneste.

- Hvis vi alle sammen gør bare lidt, bliver det til meget hen ad vejen. Og hvis insekterne har det godt i vores lille land, er det også godt for os mennesker. Det hele hænger uløseligt sammen, siger hun.