Hærværk: Fartskilte skiftet ud ved skole

STENUM: Ukendte hærværksmænd har natten til fredag pillet i alt fem-seks færdselstavler ned på Løkkenvej ud for Tolstrup-Stenum Friskole. På de forsvundne tavler står der, at bilisterne må køre 40 km/t. Og ikke nok med, at tavlerne er pillet ned - i stedet er der sat nye skilte op, hvor der står af fartgrænsen er 60 km/t. Det oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Politiet har nu bedt Brønderslev Kommune om at undersøge, om der virkelig er tale om et hærværk - eller det er en planlægt ændring af fartgrænsen ved friskolen.

Ingeniør Kaj E. Jensen fra Brønderslev Kommune fortæller til NORDJYSKE, at der ér tale om hærværk. Skiltene med de 60 kilometer i timen er "lånt" ved Tolstrup Kirke.

- Vi kan ikke finde 40 km/t skiltene, så der skal bestilles nye hjem, og det kan først ske mandag morgen.

- Det er urimeligt, at man begår en sådan form for selvtægt, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Det er udvalget, der efter henvendelse fra borgere har indført 40 kilometers begrænsning gennem Stenum, hvor der er en såkaldt 2-1 vej, og det førte til, at der blev opsat påbudsskilt med 40 km/t mod tidligere vejledende hastighed.

- Det er mit indtryk, at de fleste borgere er tilfredse med at der kun må køres 40 km/t i timen gennem byen. Men der er åbenbart én eller flere personer, der er utilfredse med denne beslutning. Man er nødt til at respektere en sådan beslutning. Det er ikke i orden, det, der er sket. Det betragtes som hærværk.

Brønderslev Kommune har i øvrigt bedt alle medarbejdere i Vej og Park om at holde øje med skiltningen andre steder i kommunen.