Se billederne: blå blink og hylende sirener i Brønderslevs gader

BRØNDERSLEV: En omfattende øvelse med medvirken af større politistyrker, redningsfolk fra Nordjyllands Beredskab, hjemmeværn, Falck og enkelte militærenheder skabte masser af aktivitet med blå blink og hylende sirener i gaderne i og omkring Brønderslev onsdag eftermiddag og aften.

Øvelsen, der varede omkring otte timer, sluttede ved 22-tiden onsdag aften og omfattede blandt andet en togulykke med en deraf følgende bilulykke med masser af "tilskadekomne". Her spillede en større flok figuranter vigtige roller for at gøre det hele så livagtigt som muligt.

- For os er det altid godt at få trænet forskellige scenarier, og det var det vi brugte eftermiddagen og aftenen på onsdag, og vi tager altid noget med derfra, fortæller vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

Tværfagligt samarbejde trænes

Han har ansvaret for politiets operative indsats i den slags situationer.

- Vi kan hele tiden lære og fintune nogle ting i samarbejdet med blandt andet beredskab og militær, så vi er klar til de situationer, som vi skal kunne håndtere, forklarer vicepolitiinspektøren.

- Der var mange scenarier i spil under øvelsen, og der er langt mellem vi har dem i virkeligheden, heldigvis, så derfor er det ekstra vigtigt, at vi får øvet tingene, siger Anders Uhrskov.

En af de ting, politiet får trænet, er setuppet med kommandostation på politigården til at styre slagets gang i tilfælde af større eller mindre katastrofer eller ulykker, og her spiller det tværfaglige samarbejde med bl.a. beredskab, sygehusvæsen og i de yderste alvorlige situationer også militæret en vigtig rolle, forklarer vicepolitiinspektøren.

Også politiets efterforskning i den slags situationer bliver testet under øvelserne, der afholdes jævnligt, fordi situationerne - heldigvis - sjældent opstår i virkeligheden.