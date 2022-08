Se billederne: Borgmesterbesøg til rund fødselsdag i Hjallerup

HJALLERUP:En rund fødselsdag blev lørdag markeret for Hjallerup Idrætsforening.

100 år fylder den nordjyske forening her i 2022, og i den anledning havde klubbens fodboldafdeling linet op med blandt andet borgmesterbesøg samt visit fra to AaB-spillere.

Formand for Hjallerup IFs fodboldafdeling, Mikkel Ovesen, fortæller, at det har været noget af et tilløbsstykke at forberede den store dag for klubben.

- Vi tør slet ikke at sætte et antal timer på, i forhold til hvor lang tid vi har brugt på at få det her arrangement stablet på benene. Men det skal man nu aldrig begynde på, når det handler om frivilligt arbejde, siger fodboldformanden.

Og netop frivillighed og frivillige er én af de tunge grundsten i foreningen. Således er der også mobiliseret mellem 15 og 20 frivillige til blandt andet at bemande det opstillede madtelt, som senere lørdag også bliver til et festtelt.

Inden jubilæumsfesten blev der lørdag eftermiddag dog også tid til at byde velkommen til de to AaB'ere Jakob Ahlmann og Louka Prip.

De lagde vejen forbi stadion for at give lidt fodboldguldkorn fra sig til de fremmødte ungdomsspillere - samt uddele autografer og en snak til alle interesserede.

Også fodboldfreestyleren Christopher Aarlit Bach lagde et visit forbi og viste sine fodboldtricks frem for de fremmødte tilskuere.

Intet udvalg, ingen fodbold

For bare et par år siden havde et arrangement, som det fodboldafdelingen har lavet denne lørdag, næppe været muligt at organisere og afvikle. Der var nemlig ikke noget fodboldudvalg i foreningen - og derfor måtte Mikkel Ovesen og næstformand Michael Storch stort set starte fra bunden.

Men det virker til, at de to har klaret ærterne ganske godt.

- Så længe vi ikke får nogen spørgsmål, så er det jo meget godt. Så betyder det jo, at tingene kører.

- Vi lærer hen ad vejen og tager ved lære af de udfordringer og problemer, vi støder ind i undervejs. Men vi kunne heller ikke have, at der ikke var en fodboldafdeling i Hjallerup IF, og så måtte vi jo træde til, siger de samstemmende.

Mikkel Ovesen oplyser, at man havde håbet på cirka 800 besøgende til fodboldafdelingens fejring af idrætsforeningens jubilæum - men prognoserne har været mere positive.

- Vi kan nok ikke snige os under 1000 besøgende, så det er vi godt tilfredse med, siger han.

