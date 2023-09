Se billederne fra den dejlige Kandis-fest: Sådan laver man et brag af en hverdagsaften

Da aftensolens stråler begyndte at blive gyldne, nærmede man sig også afslutningen på årets udgave af Store Brønderslev Marked.

Men mens kræmmernes prisskilte og pavilloner blev pillet ned rundt omkring på markedspladsen, så blev der samtidig også blæst op til den helt store festlige kulmination: Kandiskoncerten i markedsteltet.

Det store telt var stuvende fuldt under de kulørte lamper, og derfor måtte mange også tage plads ved bordene udenfor. Men såvel inde som ude blev der skrålet, skålet og smilet - så det virkede i den grad som om, at gæsterne havde en dejlig sensommeraften på markedet.

Der var forrygende stemning i det store markedstelt. Foto: Henrik Bo

Alle elsker Kandis

Kandis har traditionelt godt fat i det modne publikum - og man kunne da også godt få øje på både rollatorer og et par enkelte kørestole blandt tilhørerne. Men i det store telt var der faktisk også masser af unge mennesker, der slog sig løs på dansegulvet.

Kandis leverede festlig afslutning på Brønderslev Marked

31





























































Det gjaldt blandt andet 19-årige Maja Zinck fra Biersted, der fulgtes med 21-årige Camilla Bundgaard Nielsen fra Vadum.

- Vi er her, fordi vi er vokset op med Kandis. Vores forældre hørte det, og vi synes også bare, at det er enormt hyggeligt, når de spiller, forklarede Maja Zinck.

Dansegulvet var stort set konstant proppet med mennesker. Foto: Henrik Bo

- Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke havde regnet med, at der ville være så mange unge mennesker her. Men det er jo sådan, at alle generationer kan være med, når Kandis spiller. Musikken er nem at danse til, og derfor er der også altid mange på dansegulvet, sagde Camilla Bundgaard Nielsen og tilføjede:

- Og så tror jeg faktisk også, at filmen ("Kandis for Livet", red.) har gjort noget. Det er som om, at Kandis er kommet til at fylde mere blandt de unge. Så nu er det både vores generation, vores forældre og vores bedsteforældre, der nyder musikken sammen.

Maja Zinck (til venstre) og Camilla Bundgaard Nielsen nød at deltage ved Kandis-koncerten. Her opnåede de blandt andet - i en pause - at blive fotograferet sammen med bandets frontfigur, Johnny Hansen. Foto: Henrik Bo

Festlig aften - på en mandag

Det faktum, at Kandisfesten på markedet altid finder sted en mandag aften, bekymrede i øvrigt ikke de to synderligt.

- Det er egentlig lige meget, om det er mandag, fredag eller lørdag. Når først man har indstillet sig på, at man skal af sted, så bliver det altid festligt. Men koncerten slutter jo dog også klokken 22, så vi kan stadigvæk sagtens nå på arbejde og i skole i morgen, smilede Maja Zinck.

At markedet afsluttes med en mandagskoncert bekymrer heller ikke hovednavnet, Kandis.

- Vi har vel spillet her på markedet i mere end 30 år. Og vi synes, det er fedt at komme til Brønderslev, forklarer frontfiguren Johnny Hansen indledningsvist.

- Vi kan mærke, at vores film har betydet meget for vores opbakning blandt publikum, siger Johnny Hansen. Foto: Henrik Bo

I starten var det om søndagen, Kandis optrådte på Brønderslev Marked. Men folkene bag markedet ville gerne give et løft til mandagen - og derfor lavede de aftale om at flytte Kandiskoncerten til markedets sidste dag.

- Jamen, vi var da også spændte på, om det kunne lade sig gøre at trække folk til om mandagen. Men allerede dengang var det sådan, at vi havde et ret godt fast publikum i Nordjylland, så det gik faktisk fint, forklarer Johnny Hansen.

Efterhånden er markedets afsluttende Kandis-koncert en fast tradition med en enorm tilslutning - og det glæder naturligt nok Johnny Hansen.

- Men jeg må også indrømme, at vi kan mærke, at vores film har betydet meget for vores opbakning blandt publikum. Det har vi kunnet mærke over hele landet. Nu kan vi jo pludselig spille på Smukfest for 8-10.000 mennesker, så filmen har givet os et helt nyt publikum - og også et yngre publikum, smiler Johnny Hansen.