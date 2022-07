Se billederne: Tusinder valfartede til hestevæddeløb

ASAA:Søndag var det atter muligt at afvikle det traditionsrige hestevæddeløb i Asaa, som de seneste to somre måtte aflyses på grund af corona. Det fik tusinder til at at valfarte til væddeløbsbanen, hvor der var flere løb, totalisatorspil, legeland for børn og bare masser af hygge og sol.

Nordjyskes fotograf Lars Pauli tog med og fangede den gode stemning på billederne her:

Asaa Hestevæddeløb