Se de hyggelige fotos: Nu flyder vinen i Brønderslevs gader

BRØNDERSLEV:Der var i dobbelt forstand mulighed for at blive overrislet i Brønderslev fredag aften.

Vejret var fint, men momentvis dryppede det også en lille smule. Og så var der jo vinen...

Specielt var det nok det sidstnævnte, der havde trukket folk i hobetal til det centrale Brønderslev. For ved årets udgave af Nordjysk Vinfestival var det muligt at smage hundredevis af forskellige vine.

Vinfestival i Brønderslevs gader

19





































Den mulighed benyttede Kathrine Bloch fra Hjørring og Karin Mølhus fra Børglum sig af.

- Vi er her jo, fordi vi rigtigt godt kan lide vin, sagde Kathrine Bloch med et stort smil - og et vinglas i hånden.

Veninderne har ikke tidligere været med vinfestivalen, men nu skulle det være. Og de to unge kvinder var enige om, at ambitionen for aftenen først og fremmest var at have en hyggelig og sjov stund sammen.

- Men jeg kunne nu også godt finde på at købe noget hvidvin med hjem, hvis jeg finder noget, der er friskt og godt, sagde Karin Mølhus.

Kathrine Bloch og Karin Mølhus var for første gang med ved Nordjysk Vinfestival i Brønderslev. Veninderne glædede sig til en hyggelig aften. Foto: Kim Dahl Hansen

På en trekantet rute i gaderne Mejlstedgade, Bredgade og Algade var mere end 30 forskellgie stande med smagsprøver opstillet - og så kunne de mange, mange deltagere i vinfestivalen ellers forsyne sig.

Og apropos forsyning...

Netop formanden for Brønderslev Forsyning, byrådsmedlemmet Lasse Riisgaard, var også blandt de mange, der hyggede sig ved vinfestivalen.

Efter at han ved en af standene havde fået skænket et glas chardonnay-hvidvin, bemærkede han humørfyldt til Nordjyske.

- Jeg er her egentlig fordi, Brønderslev Forsyning overvejer at lægge en ledning med chardonnay ud til borgerne. Det smager simpelthen så godt, sagde han med et stort smil.

Samtidig fandt han dog anledning til - med politiker-kasketten på - også at glæde sig over vinfestivalen.

- Jeg har mødt folk fra både Aalborg og fra Hjørring, der er kommet hertil. Det er et fantastisk arrangement for byen, og det betyder, at Brønderslev manifesterer sig på en rigtig, rigtig fin måde.

Selv formanden for et forsyningsselskab må stille sig op i køen for at få mere chardonnay. Det havde Lasse Riisgaard dog heller ikke det mindste imod, for han gav udtryk for, at arrangementet var særdeles hyggeligt at være deltager ved. Foto: Kim Dahl Hansen

Vinfestivalen har - på grund af corona - ikke været afviklet i Brønderslevs gader siden 2019. Men hos Søren Flodgaard fra arrangørgruppen var der glæde over førstedagen af begivenheden.

- Vi var jo selvfølgelig en anelse nervøse for, om vi var blevet lidt rustne. Men det kører virkelig bare, sagde han og skyndte sig i den forbindelse at rose BI Håndbold, der stiller hjælpere til rådighed for arrangementet.

- De har virkelig været en kæmpe, kæmpe hjælp for os. Vi fik et enormt rykind i samme øjeblik, vi åbnede festivalen. Men det hele er gået godt, og deltagerne er glade, så jeg er meget, meget tilfreds.

Også lørdag kan man opleve Nordjysk Vinfestival. Det er mellem klokken 11.00 og 15.00 i Brønderslevs gader - og det er stadig muligt at købe billetter.

Søren Flodgaard er med til at arrangere Nordjysk Vinfestival - og han glædede sig over en vellykket åbning af årets begivenhed. Foto: Kim Dahl Hansen

Nordjysk Vinfestival er tilbage i det centrale Brønderslevs gader for første gang siden 2019. I 2020 blev festivalen helt aflyst - mens den året efter blev afviklet som en onlinebegivenhed. Men nu er alt ved det gamle igen. Foto: Kim Dahl Hansen

Nordjysk Vinfestival er tilbage i det centrale Brønderslevs gader for første gang siden 2019. I 2020 blev festivalen helt aflyst - mens den året efter blev afviklet som en onlinebegivenhed. Men nu er alt ved det gamle igen. Foto: Kim Dahl Hansen

Nordjysk Vinfestival er tilbage i det centrale Brønderslevs gader for første gang siden 2019. I 2020 blev festivalen helt aflyst - mens den året efter blev afviklet som en onlinebegivenhed. Men nu er alt ved det gamle igen. Foto: Kim Dahl Hansen