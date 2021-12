Se hvordan puslespillet landede: Det nye byråd har fordelt alle pladser

Det nye byråd i Brønderslev Kommune har været samlet til et konstituerede møde, og her var de igennem 60 dagsordenspunkter, hvor de fik fordelt alle pladser og poster.

Arne M. Jensen (S) ledede mødet fra starten af, da han er det længst siddende byrådsmedlem. Kort inde i mødet blev Mikael Klitgaard (V) valgt som borgmester, og han overtog derpå chefrollen for mødet.

- Så deler man ellers posterne ud, og der var valg til samtlige udvalg og dernæst til alle de andre poster, som byrådet udpeger, fortæller Mikael Klitgaard.

Arne M. Jensen (S) ledte mødets start, fordi han er det længst siddende byrådsmedlem. Senere på mødet overtog borgmester Mikael Klitgaard (V). Foto: Henrik Louis

Det var første gang, at det ny byråd var samlet - og det var de heller ikke helt, da der var afbud fra tre, hvorfor der var kaldt suppleanter ind.

Mikael Klitgaard fortæller, at det var dejligt at se det ny byråd samlet.

- Jeg forventer, at vi får et godt samarbejde, og det synes jeg også, der er lagt op til med den her konstituering. Alle er med, og jeg er selvfølgelig glad for, at vi har en bred konstituering med mig som borgmester, og det er også fordi posterne er fordelt bredt mellem partierne. Jeg synes, vi skal fortsætte den gode udvikling, siger Mikael Klitgaard, der lægger vægt på, at alle er med i samarbejdet.

- Det har nu aldrig ført til noget godt, at man slåsser i et byråd, mener han.

Der er nu tre flere partier i byrådet end før - det er blandt andet SF med Henning Jørgensen (i midten) og Runa Friis Hansen fra Enhedslisten. Foto: Henrik Louis

Byrådet kommer fremover til at bestå af en mere sammensat flok, idet der nu bliver otte partier i stedet for fem - SF, Enhedslisten og Nye Borgelige er blevet valgt ind.

- Det giver kun lidt bredere diskussioner, mener Mikael Klitgaard.

Poster og pladser

Sammensætningen af medlemmer i de faste fagudvalg, som er en stor del af byrådsarbejdet, kommer fremover til at se sådan ud:

Teknik- og miljøudvalget:

Formand Peter Stecher (K), næstformand Hildo Rasmussen (S), medlemmer Dennis Kvesel (V), Jens Andersen (V), H. C. Holst (V), Johannes Trudslev (S), og Eskild Sloth Andersen (S),

Børne- og skoleudvalget:

Formand Bettina Bøcker Kjeldsen (S), næstformand Line Vanggaard Pedersen (V), medlemmer Martin Bech (V), Johnni Olesen (V), Jannie Høybye (K), Peter H. S. Kristensen (S) og Henning Jørgensen (SF).

Fritids-, kultur- og turismeudvalget:

Formand Steen Søgaard Petersen (UP), næstformand Hildo Rasmussen (S), medlemmer Mathias Christensen (V), Johnni Olesen (V) og Runa Friis Hansen (EL),

Social, handicap- og sundhedsudvalget:

Formand Ole Jespersgaard (S), næstformand Martin Bech (V), medlemmer Mathias Christensen (V), Niels Vestergaard Salling (V) og Christen Bager (S).

Ældreomsorgsudvalget:

Formand Carsten Ullmann Andersen (DF), næstformand Peter H. S. Kristensen (S), medlemmer Lars E. Sørensen (NB), Klaus Riis Klæstrup (V) og Christen Bager (V).

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget:

Formand Margit Chemnitz (V), næstformand Eskild Sloth Andersen (S), medlemmer Klaus Riis Klæstrup (V), Jannie Høybye (K) og Runa Friis Hansen (EL).

Temaudvalget:

Formand Dennis Kvesel (V), næstformand Johannes Trudslev (S), medlemmer Lasse Riisgaard (V), Niels Vestergaard Salling (V) og Hildo Rasmussen (S).

Økonomiudvalget:

Formand Mikael Klitgaard, medlemmer Line Vanggaard Pedersen (V), Peter Stecher (K), Carsten Ullmann Andersen (DF), Steen Søgaard (UP), Lars E. Sørensen (NB), Bettina Bøcker Kjeldsen (S).

Eskild Sloth Andersen (S) og Arne M. Jensen (S).

Peter Stecher (K) blev første viceborgmester mens anden viceborgmester blev Bettina Bøcker Kjeldsen.

Arne M. Jensen (S) og Martin Bech (V) kom i børn- og ungeudvalget.

Lasse Riisgaard (V), Jens Andersen (V), Lars E. Sørensen (NB), Johannes Trudslev (S) og Henning Jørgensen (SF) blev udpeget til bestyrelsen hos Brønderslev Forsyning.

Der blev desuden udpeget folk til en lang række andre poster - herunder i Reno Nord, Aalborg Lufthavn, Ungdomsskolen og Brønderslev Erhverv.