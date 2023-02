Købmand blev mundlam, da borgere overraskede ham

ØSTER BRØNDERSLEV: Spar-købmanden i Øster Brønderslev er vist ikke just kendt for at være mundlam - men det blev han lige et sekund eller to, da en delegation fra den lokale borgerforening og diverse repræsentanter fra medierne slog et smut forbi butikken fredag formiddag.

Jan Jæger fik overrakt næsten 25.000 kroner fra Øster Brønderslev Borgerforening, der har samlet pengene ind via salg af lodder til deres julekalender.

I år havde man valgt at støtte Jan Jæger, der ligesom mange andre købmænd i landet har haft deres hyr med elregningerne.

- Det er da en donation, der rammer lige i hjertet, siger købmanden.

Jan Jæger oplyser, at han har sendt en fonds-ansøgning i Dagrofa-regi på støtte til solcelle-anlæg for at lægge en dæmper på fremtidige regninger. Hvis den giver pote, så vil donationen fra borgerforeningen indgå i finansieringen.

Den lokale købmand havde selv en nyhed i ærmet: Han kunne fortælle, at han har søgt om tilladelse til at udbygge lageret i forbindelse med, at andre alligevel skal til at rive et hus ned og bygge nyt bag købmandsbutikken. Desuden har han også planer om at opføre noget stationært foran butikken i stedet for det til tider blafrende telt, der p.t. er stillet op.

Sidste år kunne Jan Jæger berette om en elregning for august, der var på 158.000 kroner mod 35.000 i samme måned sidste år. Nu er niveauet på et mere tåleligt leje, men der holdes stadig skarpt øje med måleren.