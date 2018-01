Seks boksere i ringen

BRØNDERSLEV: I den kommende weekend deltager Brønderslev Bokseklub i De Jyske Mesterskaber for begyndere med seks boksere. Mesterskaberne bliver afviklet i Han Herreds fritidscenter i Fjerritslev. - Alle seks boksere har forberedt sig optimalt. Forrige weekend hentede de alle medaljer ved Viking Box Cup, tre af dem guldmedaljer og forrige onsdag havde de en særdeles god optakt da de sammen med de andre klubber i Box Team Nordjylland havde fælles sparring i Lindholm Bokseklubs træningslokale, fortæller formand og træner Erik Thrane fra Brønderslev Bokseklub.

- Så det er en flok toptrænede boksere som stiller op i Fjerritslev. Skulle de ikke vinde medaljer, så er jeg sikker på at de alligevel går fra ringen med æren i behold. Men det er klart, at efter de mange gode resultater i sæsonens løb, så går vi efter at vinde så mange kampe som muligt.