Seks indstillet til pris

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der er seks kandidater til frivilligprisen, der uddeles fredag 29. september i Hjallerup Kulturhus.

De seks indstillede er:

1. Netværksgruppen i Lungeforeningen.

Gruppen har siden starten i 2012 formået at samle patientgruppen om ugentlige træningsaftener, og efter en beskeden start er der nu 20 medlemmer. Gruppen har formået at synliggøre sig selv og skabe opmærksomhed omkring medlemmernes særlige problemer.

2. Ove Rønnow.

Han har været med til at etablere den første KOL-netværksgruppe, og har nu været leder i fem et halvt år. Udover at lede KOL-holdet har Ove Rønnov taget kontakt til andre frivillige, hvor han arbejder på en bredere front. Han har deltaget i mange konferencer, temadage og samarbejde på tværs. Han er tidligere sygeplejerske, og er derfor god til at formidle sin viden.

3. Ruth Kristensen, Jerslev.

Hun er foreslået for sit store omsorgsgen. Ruth Kristensens omsorg har været rettet mod unge såvel som ældre - nabobørn, plejehjemsbeboere med flere.

- Alle har kunnet regne med en hjælpende hånd, når der har været brug for det, hedder det i indstillingen.

Hun har taget del i egnens foreningsliv, og var med til at oprette den lokale egnsmindesamling, hvor hun efter mange år som stabil formand trak sig ud af bestyrelsen efter 37 år.

Ruth Kristensen kom i 2007 i bestyrelsen for Rosengårdens Venner, og året efter blev hun valgt til formand.

I en alder af 83 år er Ruth Kristensen nu stoppet som formand for Rosengårdens Venner, men hun er stadig umådelig aktiv i alle aktiviteter på plejehjemmet. Det gælder hyggeeftermiddage, gudstjenester og gå-venner. Hun har også ledsaget beboere til lægebesøg.

4. Ulla Antonsen, Kamillus.

Siden 2008 har Ulla Antonsen været aktiv samt koordinator i Kamillus Brønderslev, som er en støtteforening for Hospice Vendsyssel og KamillianerGaarden Hospice i Aalborg.

- Ikke alle, der ønsker det, kan komme på Hospice. Det er her Ulla Antonsen kan træde til. Der er 14 frivillige i Kamillus Vendsyssel, og Ulla Antonsens opgave er at koordinere de frivilliges vagter hos en alvorligt syg eller døende, påpeges det i indstillingen.

5. Centerrådene på Elmehøj og Hellevadlund.

I indstillingen peges på, at de to centerråd laver meget for beboerne på de to plejehjem. Der er begge steder faste, ugentlige arrangementer for beboerne. Det er sang, banko, mini-OL, ture ud i det blå, tøjparty samt en masse andre hyggelige oplevelser. De er også uundværlige hjælpere ved husets fester, hvor de sørger for at servere maden, tage af bordene, vaske op med mere.

De har også sørget for, at beboere er kommet til Bålhøjfestival, marked, harmonikatræf, gudstjenester med mere.

6. Arne B. Mortensen, Dronninglund.

Han er kasserer i Røde Kors i Dronninglund-Hjallerup. Han har været aktiv i afdelingen i 42 år. Det startede som førstehjælpsinstruktør, og han kom hurtigt i bestyrelsen.

- Han er en ildsjæl og besidder et meget stort engagement til gavn for sårbare, ensomme og udsatte borgere i den østlige del af Brønderslev Kommune.

- Gennem mange år har Arne B. Mortensen været med til at præge udviklingen i afdelingen. Han er fremsynet, visionær og meget samarbejdsvillig, og det er ikke mindst hans fortjeneste, at afdelingen i dag har to store butikker, der bidrager med mange penge til gavn for aktiviteter og støtte til nationale og internationale projekter.