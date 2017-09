Selvmordsofre mindes

BRØNDERSLEV: Søndag 10. september kommer et nyt initiativ til verden. Det er en mindegudstjeneste, hvor pårørende til selvmord er særligt indbudte.

Kender du en som livet blev for tungt for?

I anledning af verdensdagen for selvmordsforebyggelse inviterer diakonigruppen i Brønderslev Provsti og Dronninglund-Dorf Kirke til mindegudstjeneste i Sognegården i Dronninglund.

Sognepræst Hanne Svensmark, som selv mistede sin mand til selvmord i 2003, står for gudstjenesten, der er for alle som føler sig berørt af selvmord, hvad enten det er sket for nylig eller for mange år siden.

Foreningerne Efterladte efter Selvmord og Nefos, vil være til stede og vil efter gudstjenesten kort fortælle om deres tilbud i Nordjylland.

- Derefter drikker vi kaffe og der vil være mulighed både for en fælles samtale under ledelse af Hanne Svensmark, og for at tale individuelt med foreningernes repræsentanter. Alle interesserede er velkomne, understreger skole, kirke og kommunikationsmedarbejder Pia Uth.