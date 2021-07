Serieindbrud i Hallund: Genkender du disse koster?

HALLUND:Under efterforskningen af en række nylige indbrudsforhold er politiet i Frederikshavn kommet i besiddelse af en mængde formodede tyvekoster.

En hel del af disse effekter er det lykkedes for efterforskerne at identificere rette ejerfolk til, men der er også nogle genstande tilbage - mest ure, smykker og lidt kontanter - som formentlig er relateret til indbrudssagen, men politiet har brug for offentlighedens hjælp til at finde ejerne til dem.

Det oplyser den ansvarlige for Nordjyllands Politis efterforskning af sagen, politikommissær Peter Skovbak, og han uddyber:

- Hvis man genkender nogle af disse effekter, så skal man ringe til os på telefon 114, så vi kan få dem genforenet med de rette personer.

Politikommissæren oplyser, at effekterne sættes i forbindelse med et større sagskompleks, hvor betjente fra politistationen i Frederikshavn har efterforsket adskillige indbrud, der er begået i løbet af juni måned i området omkring Hallund beliggende i Brønderslev kommune.

- Så det er selvfølgelig vores formodning, at effekterne kan stamme fra indbrud i disse områder, hvor vores formodede gerningsperson har været aktiv, men det kan ikke udelukkes, at der er tale om kriminelle forhold begået andre steder, tilføjer Peter Skovbak.

En 20-årig mand fra lokalområdet blev d. 26. juni 2021 fængslet i sagen.

Sagen er fortsat under efterforskning.