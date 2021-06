Serieindbrudstyv på spil: Ni indbrud i samme område på få uger

HALLUND:En serie af indbrud - ni i alt - over en kortere periode får nu Nordjyllands Politis efterforskere i Frederikshavn til at anse det for overordentlig sandsynligt, at indbruddene er begået af den samme indbrudstyv.

- Vi efterforsker indbruddene samlet og intenst. Der er tale om samme modus de fleste steder - eksempelvis er de fleste indbrud sket ved rudeknusninger - og de er alle sket i områder nær Hallund, forklarer politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Nordjyske skrev i tirsdags om fire indbrud i Hallundområdet:

Siden har politiet fået anmeldelser om yderligere fem indbrud i og nær Hallund.

Det drejer sig om følgende fem indbrud:

Et på Hjulskovvej pr. Jerslev i dagene mellem 5. og 20. juni i en villa, der står til salg. Her er en rude knust og villaen gennemrodet. Der er ikke lavet en endelig opgørelse over det stjålne.

Et på Røgel Hedevej i Hallund søndag fra klokken 09 til 16. En rude er knust, og der er stjålet kontanter og et Skagensur.

Et i et stuehus ved et nedlagt landbrug på Steffenhøj i Hallund søndag mellem klokken 06 og 19. Her er en rude også knust og en bilnøgle stjålet.

Et på Øster Hjulskovvej pr. Jerslev i dagene 13. til 19. juni. En plade sat foran en knust rude i en dør er sparket væk. Her er det endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet.

Og endelig et sidste på Nakkebjergvej pr Brønderslev, men lige nordøst for Hallund i dagene fra 15. til 19. juni. Her er en rude knust. Huset er rodet igennem og endelig er der fyret en pulverslukker af i kokkenet. Heller ikke her er det opgjort, hvad tyven er sluppet af sted med.

- Vi håber lidt på, at nogen har set noget mistænkeligt i forbindelse med et af de efterhånden mange indbrud. I hvert fald efterforsker vi intenst sagen for at få stoppet den serie af indbrud, som vi altså tror at samme gerningsmand sår bag, fastslår politikommissæren, som meget gerne vil høre fra vidner, der måtte have set noget eller har viden om indbruddene.