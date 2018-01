Sidespejletyv på spil

BRØNDERSLEV: Politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti undrer sig lidt over en stribe tyverier i Brønderslev. Mellem søndag klokken 16 og mandag klokken otte har nogen strålet det højre sidespejl fra tre Suzuki udstillingsbiler, som holdt ved Uffe Simonsen Biler i Østergade i Brønderslev. Der er blevet taget et sidespejl fra to Ignis og en Splash.

- Ledningerne er klippet over og sidespejlene er væk. Men det er kun de højre, siger Carsten Kjær.

På Peder Møllers Plads fik en Suzukiejer også stjålet det højre sidespejl på sin Suzuki Splash. Det forsvandt mellem lørdag og mandag.