Sikken en fest: Brønderslev Marked med rekordbesøg

Efter corona-aflysningen i fjor blev weekendens udgave af Store Brønderslev Marked et længe ventet trækplaster. Det fine sensommervejr lokkede tusindvis af gæster til det traditionsrige arrangement med fire dage spækket med aktiviteter.

På førstedagen, fredag var der massivt rykind, og lørdag blev ikke et mindre trækplaster. Her bidrog ikke mindst Trio Sussi & Leo til at fylde markedspladsen i eftermiddagstimerne.

Det samme gjorde de mange kræmmere, der dukkede op fra nær og fjern. 200 havde meldt deres ankomst, og dermed var samtlige stadepladser udsolgte.

- Vi kan næsten ikke få armene ned, lød det fra markedets pr-ansvarlige, Michael Wittrup, da der først på aftenen, lørdag var udsigt til endnu en rekord-dag.

- Det er helt vildt. Vi har ikke noget tal, men det er utvivlsomt, at der både fredag og lørdag har været rigtig mange mennesker. Det afspejler sig eksempelvis på parkeringspladsen, hvor der fredag aften havde været tre gang så mange parkeringer som på samme tidspunkt ved det forrige marked, oplyser Michael Wittrup.

Han glæder sig da også over, at især de mange bidragende foreninger høster på markedet.

- De melder alle over én kam om rigtig god omsætning. Der har været travlt i både madtelte, barer og tombolaer, og det tyder derfor på, at de frivillige kan se frem til et godt afkast til foreningslivet, konstaterer Michael Wittrup.

Store Brønderslev Marked er et af de første markeder, der gennemføres, siden coronakrisen brød ud i fjor.

Markedet fortsætter til og med mandag, hvor der om aftenen sluttes af med koncert med Kandis og et fyrværkeri.