Skænderi på Hjallerup Marked førte til trusler med springkniv

HJALLERUP:Et skænderi på Hjallerup Marked for to år siden udviklede sig dramatisk, da en 49-årig trak en springkniv frem og viftede med den foran to andre personer.

Sagen har nu været for Retten i Hjørring, og her faldt der dom mandag. Den 49-årige fik 60 dages fængsel, som dog blev gjort betinget, fortæller anklager Christian Jacobsen.

Dommen dækker også over besiddelse af den ulovlige springkniv. Og så blev han dømt for at have haft en strømpistol og en totenschlæger på en anden adresse samt at have forsøgt at få et knojern tilsendt med post fra Kina. Det blev dog tilbageholdt af Toldstyrelsen.

Det alvorligste forhold - trusler med springkniv - fandt sted i et markedstelt på Hjallerup Marked. Retten lagde især vægt på et vidnes forklaring om, at den 49-årige havde viftet med kniven og lavet stikkende bevægelser. Det hører under straffelovens paragraf 266 om trusler, der fremkalder "alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred og velfærd".

Selv forklarede den 49-årige, at han ganske vist havde haft kniven fremme, men at han lagde den i lommen igen med det samme. Den købte retten ikke, og han valgte at modtage den betingede dom på 60 dages fængsel.