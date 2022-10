Skærer millioner på kommunens ledelse: Her er de højest lønnede

HJØRRING:En forvaltningsdirektør med en årsløn på halvanden million kroner plus pension kan pludselig undværes i Hjørring Kommune. Det er også tilfældet med en ubesat stilling som økonomichef i kommunens centraladministration.

Kommunen tager i den ny budgetaftale hårdt fat i ledelsesgangen og administrationen.

- Det bliver de mest indgribende strukturændringer her på Codanhus ( Hjørring Rådhus red.) i rigtig mange år. Bare lige her omkring mit kontor bliver der spare tre-fire millioner på ledende stillinger, konstaterer borgmester Søren Smalbro (V).

Stillingen som forvaltningsdirektør for arbejdsmarked og økonomi blev ledig, da den tidligere direktør Leif Johannes Jensen tidligere på året fik jobbet som ny kommunal direktør, og nu er det besluttet, at direktørstillingen ikke genbesættes. Derudover er en økonomi-chef stilling også sparet væk, samt en ubesat stilling som presseansvarlig.

Hvordan kan kommunen pludselig undvære så tunge ledende funktioner?

- Vi er i gang med store strukturændringer, og der har vi altså vurderet, at nogle af de funktioner kan undværes. Det handler om at arbejde på andre måder med mere ansvar til de enkelte medarbejdere længere nede i organisationen. Corona har også lært os at arbejde på andre måder - mere digitalt, forklarer Søren Smalbro.

Men kunne I så ikke have skåret ned på ledelsen for flere år siden?

- Det er svært at svare på. Det er nu, at vi for alvor er gået ind i at kigge på strukturer og arbejdsgange i forvaltningen. Der vil også komme flere analyser. Men fx er der på arbejdsmarkedsområdet væsentligt færre borgere end tidligere, der er ledige, og vi skærer jo også generelt ned på jobcentret, siger Søren Smalbro.

Lønnen er oplyst i satser pr. 1. oktober 2022 Lønnen er oplyst excl. pension

Skoler og dagtilbud skærer på ledelsen

Færre børn i skoler og dagtilbud kommer nu også til at ramme ledelsen for både skoler og daginstitutioner.

Det er besluttet, at der for Hirtshals og Sindal skoledistrikter bliver fælles skoledistriktsledelse, administrativ ledelse samt teknisk serviceledelse. Derudover omfatter reduktionen ligeledes, at Tårs og Løkken-Vrå skoler får fælles teknisk serviceledelse. Det giver i 2023 en besparelse på 1,2 mio. kr. stigende til 2,4 mio. kr. fra 2024 og fremefter, hvor reduktionen er fuldt indfaset.

En ny analyse skal pege på yderligere besparelser på ledelsen på skoler og i daginstitutioner

Det er besluttet, at rammen til ledelse på decentralt niveau på Sektor Undervisning og Dagtilbud reduceres med samlet 2,4 mio. kr. Ved fuld indfasning svarer det til fem procent af rammen til ledelse. Reduktionen er fordelt med samlet 1,5 mio. kr. på undervisningsområdet og 0,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet. På dagtilbudsområdet bliver der dog tilbageført 0,5 millioner kroner, fordi ledelse også indgår i at opfylde minimumsnormeringerne i daginstitutionerne.

- Vi kan endnu ikke sige noget konkret om, hvilke strukturændringer og yderligere besparelser på ledelsen, der er på vej. Det er jo derfor, at der først bliver lavet en analyse, der munder ud i nogle anbefalinger, siger formand for kommunens Børne, Fritids og Undervisningsudvalg, Gry Bruun Nielsen (R).

Ifølge Indenrigsministeriets "Kommunale Nøgletal" brugte Hjørring Kommune i 2013 - 6.757 kroner pr. indbygger på administration og ledelse. I 2022 er beløbet steget til 8.275 kroner. Til sammenligning bruger Brønderslev Kommune i år 7014 kroner pr indbygger på administration og ledelse, mens Frederikshavn Kommune er topscorer i Vendsyssel med 8.834 kroner pr. indbygger.