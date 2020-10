Skal der ekstra knald på vejfesten?: Lokalt laug sigter efter kanon-aftale med Nationalmuseet

ASAA:Der er oprustning på vej til Asaa i form af to kanoner - men det bør hverken få svensken til at ryste i buksen eller Brønderslev Kommune til at frygte løsrivelses-planer mod øst.

Asaa Kanonlaug, hvis medlemmer gerne indrømmer, at de har krudt i blodet, har således været i dialog med Nationalmuseet for at høre, om man kunne få fingre i et par af museets gamle kanoner.

- Vi har kun en enkelt kanon selv, men for at udføre en rigtig salutering, skal man affyre tre skud lige efter hinanden, fortæller formanden for kanonlauget, Christian Sonne Schmidt.

Nationalmuseet har vist sig mere end samarbejdsvillig: Her er man villig til at sende et par kanoner til Vendsyssel fra sin store samling. Dog låner man ikke ud til foreninger, så det kræver, at Brønderslev Kommune formelt låner kanonerne, der så skal lånes videre til kanonlauget.

Foto: Asaa Kanonlaug

Den kanon, som lauget i øjeblikket er i besiddelse af, stammer fra et gammelt, svensk krigsskib, og ejes af et af laugets medlemmer.

- Vi kunne bare have købt et par nye kanoner, men vi går meget op i, at de har patina og en historie. Så kan folk komme over at røre lidt ved kanonen og få lidt historie, når vi har saluteret, siger formanden for lauget, der er uddannet fyrværker og sprængningsleder.

Lauget har optrådt med sin enlige kanon ved festlige lejligheder i både Asaa og Dronninglund.

- Hvis vi får to kanoner mere, så kan det jo give vejfesten, den runde fødselsdag eller Open by Night det sidste pift, som formanden siger.

Foto: Asaa Kanonlaug

Når der skal optrædes med den gamle kanon, så er der naturligvis ikke kanonkugler indblandet. Men våde aviser eller melposer stoppes i løbet og simulerer en kugle, hvilket er med til at holde krudtet tilbage - og dermed bliver braget større.

Det er Christian Sonne Schmidt, der altid sørger for indhente de rette tilladelser og sørge for, at sikkerheden er i orden, når der affyres.

Torsdag tager Brønderslev Kommunes fritidsudvalg stilling til, om man vil indgå, hvad der vel kun kan betegnes som en ”kanon-aftale” med Nationalmuseet - og om man vil spytte lidt i kassen, når det gælder forsikring og transport af de to kanoner.