Skilte-sag tages nu op i Folketinget

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev Kommunes håndhævelse af skiltning til små virksomheder havner nu på Folketingets bord.

Frede Hansen har forelagt sagen for folketingsmedlem Ida Auken (R), der har lovet at rejse sagen over for relevante myndigheder.

Frede Hansen har kæmpet mange år for at få lov til at skilte til "Glocal Art", som er titlen på hans galleri i Dronninglund, men han har fået nej.

Nu har så også Holmenlund Brud måttet pille et skilt ned, der henviser til virksomheden. Det er spildte udgifter på mere end 10.000 kroner.

Ellen Holmenlund fra Holmenlund Brud og Fest og Frede Hansen fra Glocal Art går nu sammen om at påvirke de folketingspolitikere, der vedtager lovene - og de lokalpolitikere, der håndhæver dem. Det betyder en protest til teknik- og miljøudvalget.

Frede Hansen siger til NORDJYSKE, at han er kommet i klemme mellem to myndigheder.

- Kommunen beordrede skiltet fjernet, fordi der var en illustration på det. Og så var der en mærkat, der viste, at jeg havde fået LAG-midler. Det forlangte Boligministeriet, som fordelte LAG-midlerne. Man skulle se, hvor gode de er i EU. Men det påbud må jeg overse for at overholde kommunens påbud.

- Det er grotesk, at jeg ikke må have dette skilt, men må sætte et stort neonskilt op på mit hus, mener Frede Hansen.

Frede Hansen fortæller, at han overvejer at droppe galleriet i Dronninglund. Et galleri, som folk ikke kan finde, er svært at få til at give overskud.

- Jeg kan godt se, at naturen ikke skal plastres til med skilte, som man oplever i udlandet. Men et lille diskret skilt kan da ikke skade så meget, mener Frede Hansen, der tilføjer, at han selv er aktiv I Danmarks Naturfredningsforening.

Frede Hansen har allieret sig med et professionelt firma omkring skiltet, og troede derfor, at sagen var i orden. Firmaet foreslog et par afrikanske billeder på skiltet, og det var Frede Hansen meget imponeret over.

Han understreger, at da han fik LAG-midler, var det en betingelse, at han skrev det på skiltet, men det harmonerer så ikke med de kommunale regler. Frede Hansen håber ikke, at han skal tilbagebetale LAG-midlerne.