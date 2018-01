Skiltene er på plads igen

STENUM: De skilte, der natten til fredag blev fjernet i Stenum, er tilbage igen.

- De blev fundet i nogle haver, og de borgere, der fandt dem, kontaktede Vej & Park, fortæller ingeniør Kaj E. Jensen fra Brønderslev Kommune.

De blev sat op i går, men skiltene er noget skadet efter den hårde nedtagning, fortæller Kaj E. Jensen. Så der er bestilt nye.

Skilte med 40 kilometers begrænsning er ret nyt, så de er ikke på lager hos Vej & Park.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), opfordrer til, at der ikke køres mere end 40 kilometer i timen gennem Stenum.

- Det bliver virkelig dyrt at køre over de 40 kilometer i timen. Der skal ikke meget til et klip i kørekortet eller en betinget frakendelse.

Det er ret nyt, at politiet tillader 40 kilometer i timen, men det er sket i Stenum. Først som et forsøg og senere permanent. I begyndelsen var det en vejledende hastighed på 40, og så kørte mange 50, som er normalt i bymæssig bebyggelse. Men nu er der så opsat påbudstavler.

Gerningsmanden eller -mændene er ikke fundet, men der er en mistanke om, at det er en person, der måske har fået en fartbøde, der har været på spil.