KLOKKERHOLM: Klokkerholm Skole er fortsat lukket torsdag. Skolens ledelse har efter et møde onsdag eftermiddag med medarbejdere fra Brønderslev Kommunes Miljømyndighed og Brønderslev Forsyning besluttet, at skolen fortsat skal være lukket.

Først i dag kan skolen få at vide, om det er sundhedsfarligt at opholde sig i skolens bygninger. Derfor meldte skolen torsdag morgen ud, at skolen er lukket torsdag.

Mange er plaget af lugten

De næsten 300 elever på Klokkerholm Skole blev tirsdag sendt hjem som følge af terpentinstank, fordi skolens ledelse er bekymret for både elevernes og personalets helbred.

Lugten kommer fra kloakkerne, og ifølge Brønderslev Kommune menes, der at være sket et udslip i søndags. Det er ikke kun skolens område, der er plaget. En del beboere i Klokkerholm by er også plaget af lugten.

Lufter ud flere steder

Ifølge Brønderslev Kommune menes det, at der kan være sket et udslip af terpentin. Brønderslev Kommune havde tirsdag folk på stedet, men kunne ikke finde kilden.

- Vi lufter ud flere steder, og dermed håber vi, at lugtgenerne forsvinder, siger miljømedarbejder Erik Rydborg fra Brønderslev Kommune.

Embedslægen er nu sat ind i sagen.