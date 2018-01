Skole får eget orkester

1000 elever på 10 skoler fordelt over hele landet bliver mestre i orkesterspil med start fra skoleåret 2018-2019. Det sker som led i en ambitiøs plan med titlen OrkesterMester, som Nordea-fonden støtter.

Skoleorkestre i Danmark står foran et gevaldigt løft. Efter sommerferien kan 10 skoler nemlig give gratis instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i skoletiden, og nu offentliggøres navnene på de kommuner, der har haft mod på at gå ind i det ambitiøse projekt. De 10 frontløberpar af skole og musikskole/kulturskole er valgt på baggrund af ansøgninger fra 16 kommuner. Skole, musikskole og kommune har forpligtet sig til at give instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i et flerårigt forløb. Instrumenterne er strygere, træblæsere, messingblæsere og melodisk slagtøj. Investering i orkestre som del af bosætnings- og udviklingsstrategier De enkelte kommuner har lagt en betydelig egen-investering i lærerlønninger over en årrække for at komme i betragtning til OrkesterMester. Det vækker begejstring hos musik-og kulturskolernes landsorganisation, at der i forvaltningerne og i byrådene er blik for, at man får noget for pengene, når man investerer i aktiv musikudøvelse.

- Vi kan se i ansøgningerne, at man i kommunerne tænker OrkesterMester ind i kommunens politik. At projektet betragtes som et væsentligt bidrag til for eksempel bosætningspolitik og som noget, der puster til udviklingsstrategier for børne- og ungeområdet. Det er meget glædeligt, at der er et klart blik for den merværdi, man også får i dette projekt, siger Anja Reiff, formand for landsorganisationen Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL.

Projekt OrkesterMester får 3,4 mio. kroner fra Nordea-fonden. Pengene fra Nordea-fonden går til instrumentkøb, men også til kurser for underviserne og til transport. De små orkestermestre i skoleorkestrene skal nemlig jævnligt møde de store orkestermestre i landets professionelle orkestre og ensembler. En del af projektet er OrkesterMesterFester for alle 1.000 børn sammen med DR Symfoniorkestret i DR Koncerthuset.

Dorte Andreas, næstformand for Skolelederforeningen, sidder i styregruppen for OrkesterMester. Hun vurderer, at OrkesterMester i den grad vil komme eleverne og skolerne til gavn og glæde.

- Musik har stor betydning for elevernes læring i skolen og i livet. Det er en fantastisk god nyhed, at vi nu kan komme i gang. Det er virkelig dejligt", siger Dorte Andreas. Kodeordene for OrkesterMester er spilleglæde, selvtillid, sammenhold og skolestolthed, og i Orkestermester bliver musikken en mulighed for alle børn.

- Jeg er overbevist om, at det vil smitte positivt af på hele skoledagen, siger Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær for Dansk Musiksskolesammenslutning.

- Følelsen af at kunne få lyd ud af et instrument giver grobund for at tro på egne evner. Det giver også en helt unik mulighed for at blive en del af det stærke fællesskab i et orkester. Du er afhængig af de andre, og de er afhængige af dig. Orkestermester kan blive en nøgle til at øge børns empati og evne til samarbejde. Vi håber samtidig, at Orkestermester med eksemplets magt kan inspirere til tættere samarbejder mellem folke- og musikskoler i hele landet, siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen

Det endelige mål for organisationerne bag OrkesterMester er skoleorkestre i alle kommuner.