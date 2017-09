Skole genåbner efter lugtgener

KLOKKERHOLM: De 300 elever på Klokkerholm Skole kan fra tirsdag igen undervises i de vanlige rammer. Skolen genåbner efter at have været lukket i mere end to uger.

I dag mødtes embedslægen, Arbejdstilsynet, Forvaltningen for Miljø i Brønderslev Kommune og forvaltningen for skoler i Brønderslev Kommune for at drøfte problematikken, og skolen åbner efter at der mandag skete udluftning af skolebygningerne, ligesom kloakkerne blev skyllet igennem. Der har i to uger været en stank på skolen, som medførte, at både elever og lærere fik kvalme og kastede op.