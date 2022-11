Skolebørn er 42 om hvert toilet, og det giver problemer - men nu er en løsning på vej

HJALLERUP:På Hjallerup Skole har man været ude at optælle toiletter, efter at forældre i en 1. klasse har henvendt sig til skolebestyrelsen, fordi de finder toiletforholdene i indskolingen på Hjallerup Skole under al kritik.

Optællingens resultat: Generelt er der 32 børn per toilet på Hjallerup Skole, og for indskolingens vedkommende er det 42 børn per toilet. I alt er der 20 elevtoiletter til skolens 640 elever.

Derfor har skolebestyrelsen bragt sagen ind for børne- og skoleudvalget, som er kommet med en løsning:

- Det er besluttet, at der bliver lejet toiletvogne ind. Det er vi simpelt hen nødsaget til. Det her kan vi ikke stå på mål for. I indskolingen er der 42 børn per toilet, og der er børn, der ikke kommer på toilettet. De venter, og det kan medføre inkontinens, blærebetændelse og forstoppelse, det dur altså ikke, siger Bettina Bøcker Kjeldsen (S), formand for børne- og skoleudvalget.

Henvendelsen fra skolebestyrelsen går også på, at de ønsker, at der bevilges ekstra midler til et øget antal af toiletter i forbindelse med en renovering af skolen, som er under opsejling.

- Det skal vi have kigget på igen, siger Bettina Bøcker Kjeldsen.

Flere problemer

På Hjallerup Skole er skoleleder Michael Ring godt tilfreds med udsigten til en toiletvogn.

- Man kan jo ikke bygge et toilet fra den ene dag til den anden, og det er en god løsning her og nu. Vi er selvfølgelig spændte på, hvad langtidsløsningen kommer til at være, siger han.

Michael Ring fortæller, at det har givet forskellige problemer med de få toiletter.

- Det giver nogle problemer i forhold til at holde toiletterne rene, når mange bruger dem, selv om vi er ekstra opmærksomme på rengøring, fortæller han.

Hjallerup Skole ønsker sig flere toiletter til børnene. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Og det fører til flere problemer, at der ikke er flere toiletter at veksle mellem.

- Når et toilet bliver ubehageligt at gå ud på, så giver det ekstra pres på de andre toiletter. Så er der børn, der ikke får lyst til at gå på toilet, fortæller Michael Ring.

Vil se på andre skoler

Den kommende renovering af Hjallerup Skole ventes at gå i gang i maj næste år og blive færdig til oktober 2023.

Her fremgår det af skolebestyrelsens henvendelse, at de ønsker sig, at der bevilges ekstra midler til byggeriet, der kan være med til at øge antallet af toiletter - f.eks. i form af en nybygning af en ny toiletafdeling.

Ud over beslutningen om at sætte en toiletvogn ind besluttede børne- og skoleudvalget også, at det skal undersøges, hvordan antallet af toiletter og toiletforholdene er på kommunens andre skoler.