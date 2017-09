Skoleelever snuser til fødevarefag

HJØRRING/BRØNDERSLEV: Inden for bager- og konditorfaget samt inden for restaurationsbranchen er det svært at skaffe medarbejdere. Det gør man på EUC Nord i Hjørring i samarbejde med Brønderslevs skoler noget ved.

130 elever fra overbygningen på de tre byskoler i Brønderslev har gennem valgfag undervisning på EUC Nord i Hjørring i "Brød og kager", "Master Chef" og "Maritim Smed".

Mette Blomsterberg og andre tv-programmer i tv har øget interessen for at bage. Der er 52 elever, der har valgt denne linje.

Da avisen var på besøg, var det napoleonshatte, eleverne skulle lave, og de gik til sagen med stor ildhu.

- Vi holder meget af at bage, fortæller Alberte Grøndahl Jacobsen og Christine Højmark Larsen, der kommer fra 7. klasse på henholdsvis Søndergades Skole og Hedegårdsskolen.

- Jeg vil gerne lære at bage, fortæller Christine. Jeg bager somme tider derhjemme, og det er gerne chokolade muffins, der kommer i ovnen, men jeg vil gerne lære at bare andre ting.

Det er Sanna Iversen, der er uddannet konditor, der er lærer på "Brød og kager". Hun synes, at de unge skal tage en uddannelse som bager eller konditor, hvis de har lyst til det.

- Arbejdstiderne har ikke skræmt mig. Jeg har aldrig begyndt på arbejde tidligere end klokken 4 om morgenen, og så har man jo fri ved middagstid, og kan bruge resten af dagen til det man vil. Og er der børn inde i billedet, er der jo steder, hvor arbejdstiden er anderledes.

Sanna Iversen har i 15 år haft Sannas Konditori i Aarhus.

- Det er herligt at kunne se et smukt resultat, når man er færdig med sine ting, fortæller hun.

"Master Chef" er et andet ord for kok. Også her er der mangel på unge, der vil gå ind i faget.

Andrew Oketch, der går i 7. klasse på Skolegades Skole, kunne godt tænke sig at tage en uddannelse inden for denne branche.

- Jeg hjælper tit med madlavningen derhjemme, fortæller han. Jeg vil jo gerne lære at lave andet end burgere.

Nynne Pilgaard, Laura Hæstrup Olson og Jasmin Huynh, der alle kommer fra 8. klasse på Hedegårdsskolen, har valgt "Master Chef", fordi de gerne vil lære at lave mad.

- Jeg hjælper undertiden med madlavningen derhjemme, fortæller Laura Hæstrup Olson. Men det er mest min far og min storesøster Caroline, der står for aftensmaden. Jeg vil gerne lære at lave mad, for det får man jo brug for senere hen.

Gitte Falk, der underviser, er kok, og har i 15 år svinget gryderne på Park Hotel i Frederikshavn.

- Jeg synes, at de unge, der har lyst til en uddannelse inden for restaurationsbranchen, skal følge deres ønske. Er man træt af de skæve arbejdstider, er der jo muligheder i kantiner med mere, siger hun. Men jeg har aldrig været ked af arbejdstiderne.

Uddannelsesleder Jan Mosbæk fra EUC Nord i Hjørring håber, at nogle af de unge vælger at tage en uddannelse inden for de fag, de har snuset til.

- Vi er gået med i projektet, fordi vi håber, at det giver flere elever. Vi må indrømme, at vi har tilbagegang i elevtal med de mindre årgange, der er af unge, ligesom de almindelige gymnasier trækker meget i de unge. Inden for det gastronomiske område råber virksomhederne nærmest på lærlinge.