Skolevej er farlig

BRØNDERSLEV: Fodgængerfelter skulle give gående mere tryghed, men det har vist sig, at det faktisk er det modsatte, der er tilfældet, nemlig falsk tryghed.

Det er baggrunden for, at Brønderslev Kommune nu fjerner fodgængerfeltet i Bredgade ved Brønderslev Kirke. Det har teknik- og miljøudvalget besluttet.

Sikkerheden for elever til og fra Skolegades Skole har længe været i fokus, og nu har skolebestyrelsen så råbt vagt i geværet. Skolebestyrelsen mener ikke, at fodgængerfeltet er anlagt korrekt, ligesom der ikke er lys i oplysningstavlerne ved fodgængerfeltet ved Krogensgade.

Hastighed for høj

Selv om der rådes til at køre 30 kilometer i timen, er hastigheden alt for høj, konstaterer skolebestyrelsen. Det er også et ønske at få fjernet et vejtræ, der forhindrer at man kan se oplysningstavlen.

Brønderslev Kommune lægger sig fladt ned på maven og indrømmer, at bumpet ikke er korrekt anlagt. Bumpet blev etableret for tre år siden, da der var fokus på hastigheden.

Felt ikke bredt nok

Fodgængerfeltet er 2,25 meter bredt, men det skal mindst være fire meter bredt, for at opfylde lovens krav.

Der er for kort tid siden foretaget en hastighedsmåling.

Den gennemsnitlige hastighed er 33 kilometer i timen, men 15 procent kører mere end 41 kilometer i timen.

Der er kun to procent, der kører over den tilladte hastighed på 50 kilometer i timen (de 30 er kun tilrådeligt).

5000 forbi i døgnet

Der er små 5000 trafikanter, der kører på strækningen i døgnet. På 10 år er der sket syv ulykker på stedet. To af ulykkerne er sket i fodgængerfeltet.

Der har været forslag om, at skolepatruljen skal stå ved fodgængerfeltet, når elever skal til og fra skole. Men skolens ledelse kan ikke finde unge, der vil indgå i en skolepatrulje.

Der er i forvejen problemer med at skaffe unge til skolepatruljen, og en udvidelse er ikke muligt. I forvejen er der skolepatrulje ved Smalbyvej.