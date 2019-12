Skulderklap til lokalt museum - udstilling om Grønland skal ud på en lang rejse

DORF:I maj åbnede Dorf Møllegaard en udstilling, der i tekst, billeder og genstande fortalte historien om den 280 år lange relation mellem Dronninglund og Grønland.

Baggrunden for den historie er handelsmanden Jakob Severin, som i 1734 fik kongeligt monopol på at handle med de grønlandske eskimoer og i 1735 overtog Dronninglund Slot, hvorfra han styrede handlen med hård hånd i mange år. Det var blandt meget andet hans mænd, der etablerede 17 grønlandske bygder, som endnu den dag i dag ligger på den store ø´s vestkyst.

Og det var præcis den historie, som personalet på Dorf Møllegaard gerne ville fortælle. Historien om en lokal herremand, der rekrutterede lokale bønder til lange handelsrejser mod nord og skaffede tran til datidens lamper, hvalbarder til korsetter og præstekjoler og meget, meget andet.

Udstillingen bestod bl.a. af effekter fra lokalsamfundet, hvor der stadig er mange borgere med tætte relationer til Grønland og udlån fra bl.a. Lokalhistorisk Arkiv i Brønderslev. Udstillingen skulle primært målrettes lokale borgere og turister - men den viste sig at vække større interesse, end museets personale havde forudset.

En artikel vakte grønlandsk interesse

Åbningen af udstillingen fredag 10. maj trak gæster langvejs fra, blandt andet en journalist fra en grønlandsk avis, som bragte en artikel om udstillingen. Den blev læst med interesse af grønlandske museumsfolk, som hurtigt blev enige med sig selv om, at udstillingen i Dorf kunne være fin at få til Grønland.

Det ene ord tog det andet, og resultatet blev, at udstillingen, der skulle have været åben i Dorf indtil jul, blev lukket tre uger før tid. Nuuk Lokalmuseum ville nemlig gerne kunne åbne udstillingen på deres museum allerede 8. januar 2020, hvor byens borgmester har tid til at holde åbningstalen, og siden ville man flytte udstillingen til Illulisat Museum ... og så fik man travlt i Dorf.

Nu skulle der pakkes ned og planlægges og det var egentlig også i orden, for hvem besøger alligevel en dansk-grønlandsk udstilling, når der er julestuer overalt.

Johanne Schrøder Baggesen og Katrine Sørensen pakker udstillingen ind i den container, som skal fragte det hele til Grønland.

En uventet rejse til museumslederen

I Dorf Møllegaard er det Anne Provst, der styrer de daglige løjer, og for at være sikker på, at udstillingen nu også præsenteres ordentligt i det grønlandske, har hun aflyst sine hjemlige pligter i nogle dage og har købt en flybillet til Nuuk lige efter nytår.

- Det er et kæmpe skulderklap at vores udstilling skal ud i verden og ses af andre mennesker. Det er vist aldrig sket før i Dorf, siger hun.

Udstillingen skal vises i Nuuk fra januar til april og i Illulisat fra juni til august. Herefter returneres effekterne til Dorf, hvorefter de kan vende hjem til deres rette ejere.