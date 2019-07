Slap heldigt: Kørt over af sin egen traktor

JERSLEV: En ejer af en mindre traktor slap under Jerslev Marked heldigt fra at blive kørt over af sin egen traktor. Uheldet skete forud for et optog gennem Jerslev søndag ved middagstid.

Optoget gennem byen bestod af blandt hestevogne, havetraktorer og mindre traktorer.

- Da optoget skal til at i gang, så står ejeren af denne mindre traktor ved siden af sin traktor og starter den derfra. Men da den står i gear begynder den at køre fremad med det samme, den går i gang, fortæller Kim Vest fra Nordjyllands Politi om uheldet.

Traktoren bevægede sig fremad med cirka fem kilometer i timen.

- Ejeren forsøger så at springe hen for at slukke traktoren, men det lykkedes ikke. Traktoren kørte i stedet for hen over ejerens brystkasse, forklarer Kim Vest.

Kørte ind i bil

Traktoren fortsatte herefter ind i en anden mand og derefter ind i denne mands bil, der fik en ordentlig bule. Her stoppede den "løbske" traktors kørsel. Bilejeren kom ikke noget til.

Traktorejeren blev kørt på sygehuset, hvor en scanning viste, at der ikke var noget unormalt i brystregionen med brækkede ribben eller lignende.

Kim Vest understreger, at der var tale om en mindre traktor.

- Det kunne have gået helt galt. Men traktorejeren har været noget heldig. Det var godt, det ikke var en af de større traktorer, konstaterer Kim Vest.