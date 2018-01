Slot med nye ejere og værter

DRONNINGLUND: Ordbog Over Det Danske Sprog definerer ordet "slot" således: "En større, anselig bygning, som tilhører eller har tilhørt en kongelig (fyrstelig) person".

Det vil altså sige, at der i så godt som hele Vendsyssel kun findes ét sted, som rettelig kan benævnes som et slot, og det er Dronninglund Slot. Imidlertid er det sådan, at hvis man kører mod nord ad motorvej E45, vil man lidt syd for afkørsel 14 se et af de brune skilte, som angiver, at der her er en større attraktion, og det er ifølge skiltet "Voergaard Slot".

Voergaard er bestemt en anselig bygning - oven i købet en flot renæssance- bygning med en interessant historie, men altså ikke noget slot.

Den samme forkerte benævnelse ser man imidlertid flere steder - ikke blot i Vendsyssel.

Kongelige på slottet

Dronninglunds berettigelse til at kalde sig et slot beror på, at tre kongelige personer har ejet slottet.

Dronning Charlotte Amalie ejede det fra 1690 til 1714, Frederik IV var blot i to år ligeledes ejer, og endelig var der Sophie Hedevig, som ejede det fra 1716 til 1730, og som er mest kendt for sin indsats på skoleområdet, idet hun skaffede sognet syv skoler, som efter tidens standard var betydeligt bedre end langt største- parten af landets skoler.

Til næste år kan man fejre 300-året for denne indsats, og der er allerede et udvalg, som er i gang med forberedelserne.

Familien Høgsbro tilbage

Nu hedder ejerne Nana Henriette Høgsbro og Carl Chr. Pedersen, som for nylig har købt slottet, og som man kan se af førstnævntes efternavn, så kan man godt sige, at familien Høgsbro nu er kommet tilbage som ejere af Dronninglund Slot.

Nana Henriettes far, Harald Høgsbro, købte slottet i 1951. Han døde i 1974, og hans enke, Marie Elisabet Høgsbro, ejede det frem til 1983.

Barn på slottet

Hvordan var det så at være barn på et slot?

Det kan Nana Henriette Høgsbro fortælle om. Allerede inden hun starter, fornemmer man hendes glæde ved at tænke tilbage på barndommen på slottet:

- Det var simpelthen en kæmpe frihed, der var jo alt, parken, alle rummene og på alle måder højt til loftet. Kirken blev en del af vores liv. Fra østfløjen kunne man gå direkte derind og sidde oppe i pulpituret.

De tykke mure gav én en følelse af tryghed. Da Carl Chr. og jeg havde købt slottet, så var det, som om de tykke mure bød os velkommen tilbage.

De gode faciliteter

Men hvordan integrerer man den begejstring for slottet i driften af stedet?

- Vi har sagt det før, men det er værd at gentage: De rammer, som vi har her, giver en fordel, som vi må sørge for at udnytte.

- Vi skal være et sted, hvor man kommer fra hele landet på grund af faciliteterne, og nyder godt af dem - det være sig såvel private som fra erhvervslivet og kursusverdenen, men samtidigt være "byens hus", hvor institutioner, organisationer og borgere helt naturligt søger hen, når der er noget, som skal drøftes, organiseres eller fejres.

- Hvorfor skal familien tage til Aalborg, når de i en eller anden anledning skal ud og spise, når de kan komme her og få mindst lige så god betjening og mad, siger en engageret Carl Chr. Pedersen.

Arrangementer

Købet af slottet bliver fejret med en reception i midten af januar, og i starten af februar vil man lave et Åbent Hus, så alle med interesse for slottet kan komme og opleve atmosfæren og blive orienteret om de nyindretninger, som er sket efter ejerskiftet.

Hvis vintervejret viser sig fra den venlige side, kan man (måske) arrangere en tur gennem den nyligt stynede allé i parken og videre frem til Margretheegen.

Videre frem er der mange planer, som endnu ikke er så konkrete, at de kan offentliggøres.

Men både værtsparret og deres medarbejdere på slottet er indstillet på, at de i det nye år vil sætte alle sejl til for at skabe rammerne, som vil give gæsterne en god oplevelse såvel kulinarisk som på anden måde.