Smilende bartendere og en ung flaskesamler med en plan

BRØNDERSLEV:Brønderslev Marked er i fuld gang, og fredag var den første store aftenfest. Her var der musik med Discotek Easybeat og DJ Peter Dalsgård i det store telt, som var domineret af unge mennesker.

Fredag aften på Brønderslev Marked bød på fest i det store telt. Foto: Claus Søndberg

Også udenfor stod unge mennesker i grupper og hyggede sig, mens andre kastede sig over tivoliets mange neonoplyste forlystelser.

Fredag aften med fart på. Foto: Claus Søndberg

Går man lidt væk fra centrum, finder man en bar med lidt roligere musik. Den drives af Brønderslev Badminton Club (BBC), og her kunne man møde Birgitte Hasselgaard Jensen, der havde fået sin veninde Rikke Vestergaard med på en barvagt. Men faktisk har de ikke rigtigt noget med badminton at gøre.

- Min far er æresmedlem i BBC, men jeg har aldrig spillet badminton. Men det er så hyggeligt, og der er god stemning hernede, smilede Birgitte Hasselgaard Jensen.

Så er der serveret - det står Rikke Vestergaard og Birgitte Hasselgaard Jensen for. Foto: Claus Søndberg

De havde vældig travlt i baren, hvor der skulle serveres for en lind strøm af tørstige gæster, og de gav dem gerne et smil med på vejen.

Aftenstemning på Brønderslev Marked - se alle billederne:

Og der var god stemning i teltet, hvor man kunne sidde i møbler fra det gammelkendte Brønderslev-værtshus Landsoldaten.

Ung flaskesamler

Udenfor på pladsen lå der rundt omkring flasker og dåser og flød, og dem var der nogle flaskesamlere, der sørgede for at få ryddet op. En af dem var Viggo Stellan og hans far Jackie.

- Det er fordi, jeg sparer op til forskellige ting - en gaming stol. Sidste gang, jeg var ude at samle flasker, sparede jeg op til en ny skærm til min computer, fortalte Viggo Stellan, der havde en trækvogn med til flaskerne.

Viggo Stellan er en af de unge, der går og samler flasker og dåser ind på markedet. Foto: Claus Søndberg

Pengene går til sønnen, faren er bare med.

- Jeg holder bare øje med, at der ikke sker ham noget, smilede han.

Fredag aften var der DJ-musik på Brønderslev Marked - flere aftenfester venter de næste dage. Foto: Claus Søndberg

Brønderslev Marked fortsætter til og med mandag, hvor Kandis spiller til aftenfesten.