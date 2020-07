Smitte på nyt plejecenter: 160 beboere og ansatte testes efter nattevagt er smittet med Covid-19

DRONNINGLUND:Op mod 80 beboere og lige så mange ansatte er de seneste dage blevet testet for corona, efter en nattevagt på Plejecenter Margrethelund i Dronninglund er fundet smittet med Covid-19.

Det fortæller sundhedsdirektør Henrik Aarup-Kristensen, Brønderslev Kommune.

- Der er tale om en vikaransat nattevagt, der har arbejdet på to forskellige afdelinger på plejecentret. Personen kommer fra et vikarbureau og er selvfølgelig ikke længere på arbejde. Vi har desuden straks sendt tre medarbejdere, som vikaren har arbejdet tæt sammen med, hjem, til vi ved, om de eventuelt også er smittede, fortæller Henrik Aarup-Kristensen og tilføjer, at alle ansatte på de to berørte afdelinger nu arbejde iført alle værnemidler, som fuld heldragt, mundbind, handsker og visir.

Jeg forventer ikke, at vi har et fuldt overblik over situationen før i løbet af torsdag. Henrik Aarup-Kristensen, Sundhedsdirektør, Brønderslev Kommune

- Alle ansatte og alle beboerne er blevet testet for corona i løbet af søndag og mandag af Region Nordjyllands rullende testenhed. Resultaterne vil foreligge løbende, men jeg forventer ikke, at vi har et fuldt overblik over situationen før i løbet af torsdag, forklarer Henrik Aarup-Kristensen.

Beboerne på de to afdelinger holdes så vidt muligt nu i deres egne boliger, og hele plejecentret er lukket ned for besøg fra pårørende.

- Vi har skrevet ud til alle de på rørende og forklaret, at en ansat er fundet smittet, og at vi derfor desværre har besluttet at lukke ned for besøg i en periode, fortæller Henrik Aarup-Kristensen.

- Den konstituerede leder af plejecentret har faktisk været leder på et andet plejecenter, som tidligere blev ramt af corona. Så vi har værdifuld erfaring i, hvordan vi skal tackle situationen. Det handler bl.a. om, at vi vil teste og teste og teste, til alle er fundet fri for corona, oplyser Henrik Aarup-Kristensen.

Plejecenter Margrethelund har seks afdelinger med plads til i alt 80 beboere. Der er 32 almindelige boliger, 24 midlertidige pladser og 24 demenspladser.

- Når vi har fået mere styr på smittens eventuelle omfang, vil vi komme med flere udmeldinger om, hvad der skal ske, siger Henrik Aarup-Kristensen.