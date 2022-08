Socialrådgiver har tohjulet overraskelse i baghånden

BRØNDERSLEV:Børnenes Rådgiver. Sådan hedder den virksomhed, som socialrådgiver Janni Høybye fra Jerslev har sat i søen. Og den handler netop om at lytte til børnenes behov - fokus bliver på familier med handicappede børn, hvor familien kan have brug for en ekstern person til at hjælpe med forskellige ting og især med kommunikationen med kommunen.

Janni Høybye er selv socialrådgiver i familieafdelingen i Frederikshavn Kommune, og hun er også byrådsmedlem i Brønderslev Kommune, så derfor kan hun ikke hjælpe i sager fra de to kommuner.

- Når jeg sidder på arbejdet tænker jeg, at vi gør et godt stykke arbejde, og overordnet set tænker jeg, at vi gør det godt. Men når jeg så ser på facebook og i mit politiske virke, kan jeg se, at vi ikke gør det godt nok, siger hun med henvisning til grupper på sociale medier, hvor folk beskriver oplevelser, der ikke har været så gode.

Det vil hun gerne hjælpe med at forbedre.

Skævt forhold

Janni Høybye peger på, at forholdet mellem familie og sagsbehandler har en iboende skævhed, som man ikke kan komme udenom. Og det kan være en årsag til, at kommunikationen kan køre skævt.

Janni Høybye peger på, at der ligger en magtforskydning i forholdet mellem forældre og sagsbehandler, som kan være svær at komme udenom. Foto: Lars Pauli

- Den magtforskydning, der er, er en rigtig stor del af det. Vi sidder med en magt, som alle forældre ved hvad indebærer, siger hun med tanke på, at en sagsbehandler ultimativt kan anbringe børn udenfor hjemmet.

- Det er forældrenes største frygt, det kommer vi ikke udenom. Vi anbringer sjældent, men vi kan ikke tage frygten fra familien, fortæller Janni Høybye.

I praksis foregår det både i handicapsager og socialsager gerne sådan, at der først kommer nogle fagpersoner ind over i hjemmet, som kan hjælpe. Måske kommer PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) på banen.

- Sådan en proces kan trække rigtigt langt ud. Forældre kan blive ret tyndslidte og ende med at få en hjælp, som de ikke ved hvad indebærer, fortæller Janni Høybye, der oplever, at forældre kan have en frygt for, hvad kommunen kan finde på at gøre.

Og det er selvsagt ikke så godt for dialogen og kontakten.

Bedre kontakt

Som Børnenes Rådgiver vil hun gerne hjælpe med at skabe en bedre kontakt mellem parterne. Og være med til at holde fokus på, hvad der er bedst for børnene.

Hun vil gerne være børnenes talerør - også når de har andre ønsker end forældrene.

- Man skal være opmærksom på, at de bliver hørt og ved, hvad de har af rettigheder, mener hun.

Janni Høybye kan fx tilbyde at hjælpe med at forberede forældre til møder med kommunen, og hun kan vejlede og gennemgå hvilke udfald, der kan komme. Hun kan også sidde med ved møder eller hjælpe med at mægle og løsne op, hvis kommunikationen er gået i hårdknude.

Janni Høybye vil med sin virksomhed gerne hjælpe familier, der fx har børn med autisme eller downs syndrom. Foto: Lars Pauli

De familier, hun kommer til at have med at gøre, kan fx være familier med børn med autisme, svær ADHD, cerebral parese (lammelse), Downs syndrom, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

Brænder for børn

Janni Høybye har altid brændt for børneområdet - sådan er det bare.

- Jeg har tidligere læst til motorcykelmekaniker, fordi jeg ville arbejde med socialt belastede unge gennem cross, fortæller hun.

Jannie Høybye kører motorcykel, og det kan være en god indgang til en samtale med et barn eller en ung. Foto: Lars Pauli

En rygskade satte en stopper for, at hun kunne færdiggøre den uddannelse, og hun blev i stedet socialrådgiver. Men hun har en motorcykel, og det er ikke noget dårligt emne at bringe op, når man gerne vil skabe en god relation til et barn eller en ung - som ofte ikke lige forventer, at deres socialrådgiver også er en, der kører motorcykel.

- Så kan man godt starte en samtale der.

Janni Høybye var i lære som motorcykelmekaniker - men blev i stedet socialrådgiver. Hun har dog sin egen motorcykel. Foto: Lars Pauli

Tunge tanker

At der overhovedet er behov for en ekstra og privat socialrådgiver nogle gange kan hænge sammen med flere ting, og flere ting kan spille ind, når kommunikationen bliver svær. Ting kan blive opfattet forskelligt på hver sin side af bordet - et eksempel kan være, at sagsbehandleren tager en kollega med til et møde for at gøre det bedre, hvis kommunikationen er svær, mens forældrene opfatter det som om, at kommunen opruster.

På handicapområdet kan det være svært for forældre at sige de helt tunge ting til en kommunal sagsbehandler, der på grund af den iboende magtforskydning har magt til at træffe store beslutninger, der påvirker familien.

Det kan være en tanke om, at det havde været bedre, at barnet aldrig var blevet til. Det er svært at sige højt.

- Men det er også en omsorgstanke, understreger Janni Høybye.

Hun håber, at hun med Børnenes Rådgiver også kan sætte forældre sammen i forløb og hjælpe dem med at tumle svære tanker og følelser af den art - og at de kan få at vide, at de stadig er gode forældre, selv om tankerne ind i mellem kommer. Hun vil også have fokus på forældrenes eget liv - at de er mere end at være forældre, selv om et handicappet barn kan fylde meget. Der kan også komme en svær overgang, når barnet bliver voksent.

Janni Høybye tilbyder hjælp i sin virksomhed Børnenes Rådgiver. Foto: Lars Pauli

Egentlig oprettede Janni Høybye sin virksomhed sidste år, men så gik det hele op i politik - det er første gang, Janni Høybye stillede op til kommunalvalget. Men nu er hun klar til at sætte turbo på Børnenes Rådgiver.

Hun håber på at kunne gøre en forskel for familierne og børnene.

- Jeg håber, det kan give mere nærværende forældre, der er mere i balance, og at de ikke føler det som en kamp at samarbejde med fagpersoner. At de får tid til at prioritere sig selv og får overskud til at kunne være der for børnene, opsummerer Janni Høybye.