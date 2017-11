Sø-oprensning er udsat

BRØNDERSLEV: Den planlagte oprensning af søerne i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev er udsat til umiddelbart efter nytår.

Det skyldes en kombination af travlhed på materielgården samt efterårets megen regn, oplyser formanden for rododendronparken, karsten Frederiksen.

- Selv med udlægning af utallige køreplader vil det være næsten håbløst at udføre arbejdet med de mange store maskiner, der skal til, for at grave og køre dyndet væk.

- Vi håber derfor på en tør periode, og meget gerne med frost, idet der er en forventning om, at der i alt skal fjernes 6.000-8.000 kubikmeter dynd.

Opgaven ventes at vare i ca. tre måneder, og en stor del af rododendronparken vil i den periode blive spærret af.

Karsten Frederiksen oplyser, at der i samme periode vil blive foretaget en nødvendig udtynding af træer ved legepladsen, der i foråret skal males. Endvidere ventes den ønskede velkomstpavillon opsat i samme periode.

Hele projekter skal stadig være gennemført til april 2018, og sluttes med plantningen af en ny rododendron, opkaldt efter parkens idémand, Gunnar Vestergaard.

- Aktivitetsniveauet i rododendronparken er efterhånden så stort, at der ved større aktiviteter er behov for væsentlig mere strøm. Denne udfordring samt et mangeårigt ønske om belysning og lys rundt om i parken, arbejdes der fra flere sider med, og det er et stort håb, at det kan gennemføres i 2018, hvor rododendronparken kan holde sit 25-års jubilæum, siger Karsten Frederiksen.