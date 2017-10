Sø renses for uønskede fisk

KLOKKERHOLM: Så ung og så har den allerede været frygteligt meget igennem. Klokkerholm Møllesø, der blev etableret for ca. 35 år siden efter 65 års tørlægning, skal nu renses for uønskede fiskearter.

Mandag begynder et omfattende projekt - såkaldt biomanipulation - idet søen ikke lever op til de økologiske krav, der stilles. Biomanipulation, når mennesker retter op på den økologiske uorden.

Klokkerholm Møllesø er én af 23 danske søer, der skal gennemgå denne proces i forbindelse med den såkaldte Vandplan II, med tilskud fra EU.

Processen, der kommer til at strække sig over et par år, indebærer, at vandstanden i søen skal sænkes 50-70 centimeter, hvorefter fiskene fiskes op med net, der trækkes hen over bunden.

Ender som minkfoder

Naturmedarbejder Therese Wallem fra Brønderslev Kommune fortæller, at fisk, der er gode for søen - gedder og aborrer - sættes ud igen, mens de uønskede fisk sendes til en fodercentral og ender som minkfoder. Gedder og aborrer bibeholdes, da de er med til at holde bestanden af såkaldte skidtfisk - karusser og skaller - på et acceptabelt niveau.

I den bedste vilje blev der for omkring 20 år siden sat græskarper ud i søen. Ideen var, at de skulle holde søens græsvækst nede. Men biologerne konstaterede, at det havde en særdeles kedelig bivirkning, nemlig, at de mindre fiskearter også røg med i gabet på de forslugne fisk.

Der skulle kun være udsat græskarper, der støvsuger søen for vegetation, men der røg også skælkarper og spejlkarper med i udsætningen, og det gjorde den ønskede indsats knap så ønsket.

Karperne skal væk

Mange lystfiskere glæder sig i dag over, at de kan fange karper på 10-12 kilo i Klokkerholm Møllesø. Som regel sætter lystfiskerne karperne ud igen for at bidrage til at beholde bestanden. Dog først efter at have taget et foto med mobiltelefonen som bevis.

Klokkerholm Møllesø betragtes i lystfiskerkredse som et af de allerbedste karpefiskevande i hele landet. Det stopper også i og med, at karperne nu skal væk fra søen.

Therese Wallem fortæller, at resultatet af biomanipulationen får en opblomstrende effekt på det zooplankton, som spiser algerne i søen.

- Det vil resultere i, at søen får mere klart vand, og derved får planterne bedre fat, og det betyder, at iltindholdet i vandet øges, og fosfor bindes til bundfaldet i søen. Alger er afhængige af fosfor, og når der er mindre fosfor, reduceres mængden af alger.

- Når plantedækket i søen bliver mere veletableret, vil geddeynglet endvidere trives bedre, og dermed medvirke til den gode økologiske cyklus.

Interesserede kan mandag følge arbejdet på tæt hold. Klokken 11.30 sorteres der fisk med miljømedarbejder Thomas Mellergaard fra Brønderslev Kommune.

En del skoleklasser er blevet indbudt til at overvære processen, der kun meget sjældent gennemføres i Danmark.