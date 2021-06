Solouheld på frakørsel - men føreren er pist væk

FLAUENSKJOLD:Mandag aften klokken 20.19 kom der melding om et temmelig mystisk trafikuheld på motorvej E45.

Det var nærmere bestemt på frakørslen ved Flauenskjold, Vendsyssel, i det sydgående spor.

Ifølge Vejdirektoratet var frakørslen spærret en periode frem til cirka klokken 21.15.

Det mystiske ligger i, at føreren af den forulykkede bil var pist væk.

- Der var tale om et solouheld på frakørslen, hvor en bil af ukendte årsager havnede på taget i noget buskads. En lastbilchauffør har så fortalt, at føreren var løbet fra stedet og blev samlet op af en anden bil. Det kunne tyde på, at han har dårlig samvittighed, siger vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Politiet har ikke en nærmere beskrivelse af føreren eller den bil, der samlede ham op. Der blev sendt to politipatruljer og indsatsleder til stedet, og beredskabet blev også tilkaldt. Det skyldes, at der i første omgang kom melding om, at en person skulle sidde fastklemt. Men han havde altså været i stand til at løbe fra stedet. Således blev der heller ikke brug for en tilkaldt ambulance.