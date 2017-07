Solvarmeanlæg bedre end ventet

BRØNDERSLEV: Solvarmeanlægget i Brønderslev har den seneste tid kørt godt og stabilt og med en lidt højere realiseret produktion end forventet.

- Der er frem til 1. juli i alt produceret ca. 5.000 MWh. På en god sommer-solskinsdag produceres varme, som modsvarer en værdi på 50.000 kr. plus moms, såfremt varmen alternativt skulle produceres på gaskedlerne, fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V).

Forsyningen har formelt overtaget anlægget fra Aalborg CSP pr. 1. juli, og garantiperioden, hvor anlægget skal vise at det kan levere, hvad vi er blevet lovet - er trådt i kraft. Entreprenøren er for tiden i færd med at udbedre de sidste punkter på mangellisten.

- Med hensyn til det kommende flisværk, er fremdriften på byggeriet og maskininstallationer går planmæssigt, men vi presser til stadighed på for at holde tempo, så tidsplanen også holder helt i mål.

Anlægsbudgettet forventes overholdt.

Omkring ORC-tilskuddet har Folketinget afsluttet behandlingen af lovforslaget, som fjerner den oprindelige paragraf, som vi har søgt tilskud efter, og loven er nu vedtaget.

- Der er i lovbetænkningen anført en opfordring til ministeren om at komme de tre værker i møde, som er i klemme, herunder Brønderslev Varme. Samtidig har Brønderslev Forsyning indsendt fornyet ansøgning til Energinet om tilskud efter en anden paragraf. Sagen er under behandling.

Brønderslev Forsyning er som bekendt gået glip af 10 mio. kr. som følge af en fejlbehandling. De penge håber forsyningen stadig at få.