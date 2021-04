Spiritusbilist med høj promille: Manden kunne ikke stå på sine egne ben

HJALLERUP:Det var egentlig bilens ydre, som i første omgang fangede to betjentes øjne, da en bilist torsdag aften kørte rundt på Østermarksvej i Hjallerup.

Det forreste hjørne i venstre side af bilen var nemlig revet af samtidig med, at venstre fordæk manglede. Med andre ord kørte bilen rundt direkte på fælgen, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

De to betjente i patruljevognen signalerede til bilisten, at han skulle holde ind til siden, men først efter 100 meter med 20-30 kilometer i timen lagde føreren af bilen mærke til politiet og standsede efter at have fået øjenkontakt med betjentene. De kunne konstatere, at føreren så meget påvirket ud.

Bilisten, en 58-årig mand, viste sig ikke at være i stand til at stå på sine ben, og han kunne ikke fuldføre en sætning uden at mumle.

Ved hjælp af en alkometer- og en narkometertest fik politiet konstateret, at mandens promille lå på 2,13. Endnu en test blev senere udført - og her nåede promillen op på svimlende 2,84.

Den lovlige grænse ligger på 0,5 promille.

Ved et nærmere eftersyn konstaterede betjentene desuden, at manden i forvejen var frakendt retten til at køre bil ubetinget.

Den 58-årige blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og for kørsel uden førerret. Han fik taget en blodprøve på skadestuen for at få fastslået den eksakte promille.