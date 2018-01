Spis ude gratis

BRØNDERSLEV: Torsdag 4. januar kl. 18 kan borgere i Brønderslev spise ude helt gratis. Men bag en flok flygtninges invitation og madlavning er der en bagtanke: De vil gerne have danske venner.

Og det at få en dansk kontaktfamilie er guld værd for herboende flygtninge. De lærer dansk, og de bliver motiveret for at lære dansk. De lærer om dansk kultur og om danske traditioner.

Og ofte vil de kunne få hjælp - f.eks. hvis de får et brev fra det offentlige, som de har svært ved at forstå, så vil deres danske kontaktfamilie kunne hjælpe med at forklare indholdet.

- For det danske samfund er det også værdifuldt, at danskere og flygtninge bliver venner, siger Frede Hansen fra Flygtningevenner i Brønderslev Kommune. Hvis man bliver tvunget ud i et liv, hvor man kun er sammen med sine egne, så kan man udvikle en negativ holdning til det omgivende samfund. Men hvis man har en dansk ven, så vil man være positivt indsillet over for Danmark.

Spis-sammen-arrangementet holdes hos AOF, Kornumgårdsvej. Alle er velkomne - både singler, par uden børn og børnefamilier.

- Da jeg stod i spidsen for et lignende arrangement i Flauenskjold for godt to år siden, mødte mange danskere op, og 8-10 flygtninge fik kontaktpersoner i lokalsamfundet. Mange af disse kontakter eksisterer stadig.

Bag arrangementet 4. januar står "Flygtningevenner i Brønderslev kommune" - den lokale afdeling af Dansk Flygtningehjælp.