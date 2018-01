Spøgelsesbilister på motorvejen

VENDSYSSEL: Nordjyllands Politi fik tirsdag eftermiddag og først på aftenen to anmeldelser om spøgelsesbilister på Hirtshals-motorvejen.

Den første anmeldelse kom klokken 17.10, hvor en spøgelsesbilist var blevet set ved Brønderslev syd frakørslen. Politiet fik også et registreringsnummer på spøgelsesbilisten. Det viste sig, at være en 40-årig mand fra Hjørring, som nægtede sig skyldig i at køre mod kørselsretningen på motorvejen.

Klokken 18.41 fik politiet endnu en anmeldelse om en spøgelsesbilist - denne gang ved Hjørring-frakørslen, hvor bilen angiveligt kørte mod syd i det nordgående spor. Det lykkedes dog aldrig politiet at finde frem til spøgelsesbilisten.