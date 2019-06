Stangstiv lastbilchauffør slingrede på motorvej - bilist fik advaret andre

BRØNDERSLEV: Der er ros fra vagthavende Bent Højgaard, Nordjyllands Politi, til en bilist, som sent søndag anmeldte, at en lastbilchauffør kørte meget slingrende på motorvejen.

Det var i sydgående retning på E39 ved Brønderslev.

- Anmelderen kunne konstatere, at lastbilen fyldte både første og anden vognbane. Og indimellem også nødsporet. Så tændte han sit eget katastrofeblink for at advare bagfrakommende trafikanter, ligesom han ringede til os. Og det var jo ganske strålende, siger Bent Højgaard.

En patruljevogn blev sendt afsted og fik standset lastbilen omkring Vestbjerg - efter et par forsøg.

- Chaufføren bemærkede ikke lige med det samme, at der kommer blå blink op på siden af ham, konstaterer vagtchefen.

Forklaringen skulle givetvis findes i den alkometertest, der blev taget på lastbilchaufføren.

- Den blæste han op i underkanten af to promille, så han overnattede i detentionen, fortæller Bent Højgaard.

Søndag morgen blev chaufføren afhørt ved hjælp af tolk, da han er fra Litauen. Han har sidenhen accepteret en bøde på 3000 kroner inklusiv sagsomkostninger.

- Bøden kan måske lyde lidt lille, men det skyldes, at man fastsætter den efter takster i hans eget land og hans indkomst, fortæller Bent Højgaard.

Derudover har lastbilchaufføren fået inddraget sin førerret i Danmark i tre år.