Starter ny lægeklinik op fra bunden

BRØNDERSLEV:En ny lægeklinik er i øjeblikket ved at tage form inde midt i Brønderslev. Den skal ligge på Torvet, og lige nu ser der temmelig råt ud inde i bygningen, som ligger nedenunder tandlægerne på samme husnummer. Men der foreligger en nøje gennemtænkt plan for, hvordan der skal se ud, når lægeklinikken til marts er klar til at tage imod patienter.

Det er læge Maibritt Bedsted Bech fra Brønderslev, som har taget springet og er i gang med at skabe sin egen klinik. Også ret bogstaveligt talt - plantegningen for det nye lægehus har hun selv lavet.

- Det er fordi, det er min hobby. Det har jeg også gjort derhjemme, smiler Maibritt Bedsted Bech, der altid har kunnet lide at tegne huse.

Til lægeklinikken har der selvsagt været en fagperson inde over tegningen, men mange ting er med, fordi hun har erfaret, hvad der kunne være godt gennem sit arbejde andre steder.

- Små detaljer er vigtigt for mig. At Falck kan køre direkte til akutstuen, og at der er en tisseluge direkte fra toilettet og til laboratoriet, giver hun som eksempler.

Lægeklinikken kommer blandt andet til at indeholde seks konsultationsrum og laboratorium med mulighed for at tage blodprøver.

Der bliver også en separat personaleafdeling.

Her åbner Maibritt Bedsted Bech en ny lægeklinik - som fra begyndelsen af har nul patienter og skal bygges op fra bunden. Foto: Henrik Louis

Maibritt Bedsted Bech havde også set på andre lokaler til sin nye lægeklinik, og egentlig var bygningen på Torvet både for stor og dyr. Men hun synes, at den har så mange fordele - det er fx højt til loftet og dagslys i alle rum, og så ligger den midt i byen.

- De gangbesværede kan komme ind fra gaden, bemærker hun.

Så det blev altså den.

Starter med nul patienter

Maibritt Bedsted Bech er vokset op i Brønderslev og blev færdig med at læse medicin i Aarhus i 2009. Siden har hun som uddannelseslæge været flere steder, herunder på sygehuset i Hjørring og også hos flere praktiserende læger blandt andet hos Jan Nybo i Brønderslev, og i 2017 blev hun færdig som speciallæge i almen medicin. Nu arbejder hun på neuroenheden på Brønderslev Sygehus, men fra 1. marts får hun altså sin egen klinik.

Og det sker på en lidt speciel måde - hun er nemlig ikke sikret, at der følger en masse patienter med, som man er, hvis man overtager andres klinikker.

Den skal bygges op fra bunden.

- Jeg starter med nul patienter, så jeg har ingen indtjening. Det er lidt grænseoverskridende, at jeg faktisk ikke kan være sikker på, at jeg kan tjene penge, fortæller Maibritt Bedsted Bech.

Derfor har hun indtil videre søgt efter en enkelt medarbejder, og det er planen, at kollegerne skal komme til lidt af gangen i takt med, at klinikken vokser.

- Jeg har gjort plads til, at vi kan være to læger, siger Maibritt Bedsted Bech, der godt kunne tænke sig, at der engang kunne komme en læge mere i klinikken.

Men i første omgang er der mange beslutninger, der er kommet på plads eller skal det - sådan noget som valg af it-system og stole til venteværelset og gulve og en masse andre ting, der på hver sin måde skal indgå i den nye helhed i den nye lægeklinik.

Hovedpine og ondt i benet

Maibritt Bedsted Bech er rigtigt glad for udsigten til at blive praktiserende læge i Brønderslev.

- Jeg er så optimistisk at tro, at jeg kan hjælpe med at gøre en forskel, smiler hun.

At hun valgte den specialisering som læge hænger sammen med flere ting - og begejstringen for at arbejde i almen klinik skinner igennem, når hun fortæller:

Maibritt Bedsted Bech har det som hobby at tegne plantegninger. Den ny lægeklinik, som hun her står i, har hun også tegnet og tænkt indretningen af. Foto: Henrik Louis

- Dét, jeg er for patienten, er at jeg er en symptomatolog. Hovedpine og ondt i benet kan være 117 ting. Vi er dem, der griber symptomerne. Det er dét, vi er speciallæge i, når vi er almenmedicinere.

Og så er hun også begejstret for de lange forløb, hvor folk kommer i alle aldre og situationer - hun peger på, at de har de nyfødte, de gamle og de døende og dem der i mellem.

- Vi har de akut syge, de kroniske, de raske og de syge. Der er mange fordele ved at være praktiserende læge. Vi har småkonsultationer og lange, besværlige forløb. Det gør det så fedt. Jeg ser den unge pige til p-pille kontrol, jeg ser den unge, gravide mor, og så vokser de op og får skavanker. Jeg kan gode lide det hele. Det er så fedt at være praktiserende læge, og jeg er glad for, at jeg kommer ud i det igen, smiler Maibritt Bedsted Bech.

Hun peger også på, at det er den praktiserende læge, der er tovholder, når folk sendes videre til andre speciallæger.

- Patienterne kommer tilbage til mig - jeg har overblikket, ikke over den enkelte diagnose men over det hele menneske. Det er det fede. Jeg elsker det her, rammer hun ind.

Nye udfordringer

Med den ny klinik er det første gang, at Maibritt Bedsted Bech skal være leder.

- Det er en udfordring. Det har jeg ikke været før - jo spejderleder. Jeg kan godt lide at samarbejde på tværs. Det kan godt være, at jeg er ejer af den her biks, men vi kan nogle forskellige ting, fortæller hun.

Hun skal som klinikejer også have styr på ting som indkøb og bogholderi.

Maibritt Bedsted Bech brænder for almen medicin - hun nyder at møde folk i alle aldre og livssituationer og at finde ud af, hvad forskellige symptomer handler om. Foto: Henrik Louis

- Jeg er ikke så bekymret for at passe patienterne. Dét, der er udfordringen, er at jeg skal være virksomhedsejer. Det er ting, vi ikke lærer på uddannelsen. Plus at jeg starter fra bunden af og ikke har en ældre kollega. Det er helt spændende og lidt skræmmende, smiler Maibritt Bedsted Bech, der synes, det er en stor beslutning og et stor sats at skabe sin egen lægeklinik fra bunden men dog nok tror på, at det skal gå godt.

- Jeg håber på, at jeg er lidt Pippi Langstrømpe-agtig: Det har jeg aldrig prøvet før, så det skal jeg nok klare.

Fordel at kende mange

Maibritt Bedsted Bech flyttede efter studietiden i Aarhus tilbage til Brønderslev, og hun kender rigtigt mange i Brønderslev, hvor hun har gået i skole, har arbejdet i Fakta og på Pedershaab og i det hele taget har et stort netværk. Dermed kan hun nok gå hen og få nogle patienter, som hun kender til i forvejen, og det ser hun som en fordel - det fandt hun ud af, da hun tidligere var praktiserende læge i byen.

- Jeg fandt ud af, at der var flere fordele end ulemper, fortæller Maibritt Bedsted Bech, der oplevede, at hun gjorde sig meget umage når patienten var en, hun kendte til, og at hun kunne møde folk, hvor de var.

Hun er ikke bange for, at det kan blive for tæt at leve og bo i samme lokalsamfund som patienterne.

- Folk kan godt finde ud af, at jeg ikke kan give svar på en scanning i Føtex, smiler hun.

Hun nyder også at få tæt til arbejdet, så hun ikke skal bruge tid på at køre og kan komme hurtigt hjem til familien, som har fire børn, efter arbejde.

Planen er, at den ny lægeklinik får åbent for tilgang af nye patienter til 1. februar, altså en måned før åbningen 1. marts.