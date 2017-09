Staudt skifter klasse

BRØNDERSLEV: Rune Staudt og familieteamet Staudt Motorsport har til årets finaleløb valgt at skifte klasse.

Det betyder, at nordjyden i den kommende weekend er at finde i den største danske motorsportsklasse, DTC.

En stribe tekniske defekter har gennem sæsonen sat sit præg på Staudt Motorsports indsats i Citroën DS3 Cup. Det erklærede mål var at køre med om mesterskabet, men problemerne har siden kostet så mange point, at det ikke længere er en mulighed. Til gengæld åbnede det muligheden for at prøve noget nyt til finaleløbet - og således er Runes Citroën DS3-racer udlejet til en anden kører, mens Rune selv skal prøve kræfter med den vilde DTC-racer, der yder godt 500 hestekræfter.

Samtidigt er det en god lejlighed til at udleve en drøm: - Idéen om at prøve en DTC-racer har længe ulmet for mig. Jeg har efterhånden kørt tre sæsoner i Citroën DS3 Cup, så det er nok tid til at komme videre. Og for at gøre en lang historie kort, så tog vi chancen her. Jeg har også et par andre idéer - det involverer blandt andet langdistanceløb, men skulle det være i Danmark og her til finaleløbet, så var DTC oplagt at vælge, forklarer Rune Staudt.

Med så kort tid til finalen var det nødvendigt at få nogle kilometers kørsel i den nye bil. Det skete mandag på Jyllandsringen, hvor Rune Staudt i alt nåede at køre 45 omgange. En god oplevelse, beretter han: - Det har virkelig været en vellykket testdag. Bilen er virkelig sjov, og det går stærkt. Men stærkt på den gode måde. Bilen gør, som jeg gerne vil have den til, for den vil gerne køre bredt, og bilen kan køres meget på speederen. Det er jeg også vant til tilbage fra rallycross-tiden, så det passer mig glimrende. Omvendt kan jeg også godt mærke, at der skal mere kørsel til, før jeg er helt dus med bilen, forklarer Rune og fortsætter:

- I begyndelsen kørte jeg tider på omkring et minut og 15 sekunder, men hen mod slutningen af dagen begyndte det at gå stærkere. Jeg kørte på nogle godt brugte dæk, da jeg satte min bedste tid i 1.11.6. Det er et par sekunder fra de hurtigste i feltet, og kan vi finde et sekund mere på nogle friskere dæk og mere træning, så begynder det at se rimeligt ud, lyder det fra Rune Staudt.

Du kan følge Runes DTC-debut kan følges på TV2 Sport søndag 1. oktober, men vi håber at se masser af sponsorer, venner og familiemedlemmer på lægterne, lyder det fra Birgit Staudt.